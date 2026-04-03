Veja como foi a formação de paredão do BBB 26 nesta sexta (3/4)

Marciele, Juliano e Chaiany estão no 13º Paredão do Big Brother Brasil 26. A berlinda foi formada na noite desta sexta-feira (3). Mais cedo, a Prova do Anjo imunizou Jordana e lançou as bases para o cenário de disputa.

A dinâmica da semana foi simples, com berlinda formada por um indicado pela Líder, Samira, e os dois mais votados pela casa. A formação faz parte do "modo turbo" da temporada, e a eliminação será realizada neste domingo (5).

A última eliminada do reality foi Solange Couto, na terça-feira (31). A atriz saiu com 94,17%da média de votos, após enfrentar Jordana e Marciele.

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Camarote, ela ficou conhecida na edição pela rivalidade com Ana Paula Renault e comentários inadequados sobre outros participantes. Ainda conseguiu ganhar um apartamento.

Como foi a formação

O paredão deste domingo (5) começou com a indicação da líder, Samira. Ela indicou Marciele.

Na sequência, os brothers foram ao confessionário votar.

Os participantes votaram da seguinte forma:

Juliano votou em Gabriela

Chaiany votou em Milena

Marciele votou em Juliano

Milena votou em Chaiany

Leandro Boneco votou em Gabriela

Gabriela votou em Juliano

Ana Paula votou em Chaiany

Jordana votou em Juliano

Juliano foi o mais votado, seguido de empate entre Gabi e Chaiany. Samira utilizou o poder de líder para indicar Chaiany.