Solange Couto é a 11ª eliminada do BBB 26

Solange Couto foi eliminada no 11º paredão do Big Brother Brasil (BBB) 26, com 94,17%da média de votos, após enfrentar Jordana e Marciele na berlinda da semana.

Jordana foi a segunda pessoa mais votada na disputa, recebendo 3,54% dos votos do público. Por sua vez, Marciele registrou somente 2,29% dos votos. O resultado do Paredão foi divulgado na noite desta terça-feira (31).

Camarote, a atriz ficou conhecida nesta edição pela sua rivalidade com Ana Paula e comentários inadequados sobre outros participantes. Ela também conseguiu ganhar um apartamento.

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Veja como foi a formação do paredão

O 12º paredão do BBB 26 foi formado no último domingo (29), à tarde, quando Milena atendeu ao Big Fone e garantiu o direito de indicar um participante ao paredão.

À noite, foi realizada a Prova do Líder, vencida por Ana Paula Renault. Na dinâmica, Milena indicou Marciele ao paredão, e Solange Couto foi indicada pela líder.

A outra vaga na berlinda foi ocupada por Jordana, por ter sido o participante mais votado da casa. Como o programa está em modo turbo, não houve Prova Bate e Volta.

Indicação do líder

A líder Ana Paula Renault indicou Solange Couto.

Votação da casa