Solange Couto é a 11ª eliminada do BBB 26
O resultado do paredão foi anunciado durante o programa desta terça-feira (31).
Solange Couto foi eliminada no 11º paredão do Big Brother Brasil (BBB) 26, com 94,17%da média de votos, após enfrentar Jordana e Marciele na berlinda da semana.
Jordana foi a segunda pessoa mais votada na disputa, recebendo 3,54% dos votos do público. Por sua vez, Marciele registrou somente 2,29% dos votos. O resultado do Paredão foi divulgado na noite desta terça-feira (31).
Camarote, a atriz ficou conhecida nesta edição pela sua rivalidade com Ana Paula e comentários inadequados sobre outros participantes. Ela também conseguiu ganhar um apartamento.
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Veja como foi a formação do paredão
O 12º paredão do BBB 26 foi formado no último domingo (29), à tarde, quando Milena atendeu ao Big Fone e garantiu o direito de indicar um participante ao paredão.
À noite, foi realizada a Prova do Líder, vencida por Ana Paula Renault. Na dinâmica, Milena indicou Marciele ao paredão, e Solange Couto foi indicada pela líder.
A outra vaga na berlinda foi ocupada por Jordana, por ter sido o participante mais votado da casa. Como o programa está em modo turbo, não houve Prova Bate e Volta.
Indicação do líder
A líder Ana Paula Renault indicou Solange Couto.
Votação da casa
- Chaiany: Jordana
- Gabriela: Juliano
- Jordana: Leandro
- Juliano: Jordana
- Leandro: Gabriela
- Marciele: Leandro
- Milena: Jordana
- Samira: Juliano
- Solange: Gabriela.