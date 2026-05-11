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Justiça inicia julgamento de Oruam por tentativa de homicídio nesta segunda (11)

O rapper encontra-se foragido.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Rapper Oruam.
Legenda: Oruam foi preso em julho do ano passado, acusado de duas tentativas de homicídio qualificado contra policiais civis.
Foto: Reprodução Redes Sociais.

A audiência de instrução e julgamento do rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam, foi marcado pela Justiça do Rio de Janeiro para a tarde desta segunda-feira (11), segundo informação do g1

O cantor é réu por duas tentativas de homicídio qualificado e atualmente é considerado foragido.

Oruam foi preso em julho do ano passado, acusado de duas tentativas de homicídio qualificado contra policiais civis durante uma operação em sua casa, na Zona Oeste do Rio. Em setembro, o STJ concedeu liminar determinando a soltura do rapper após considerar que a decisão de primeira instância usou "fundamentos genéricos" para justificar a prisão preventiva. 

Em fevereiro deste ano, o artista teve o habeas corpus revogado após o descumprimento do uso da tornozeleira eletrônica, e a Justiça emitiu um novo pedido de prisão preventiva. Durante o cumprimento da ordem judicial, no entanto, o rapper não foi encontrado. 

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Relembre o caso

Oruam estava preso na Penitenciária Serrano Neves, em Bangu, Zona Oeste da capital fluminense. Ele havia se entregado um dia após a Justiça decretar sua prisão preventiva, depois de uma operação policial em sua casa, no bairro do Joá, Zona Sudoeste da cidade.

Durante a ação, policiais tentaram apreender um adolescente de 17 anos, amigo do rapper, que estava em regime de semiliberdade por envolvimento com o tráfico e havia descumprido medidas socioeducativas.

Segundo a Polícia Civil, Oruam tentou esconder o jovem, que acabou fugindo após resistência por parte de amigos do cantor. Durante o confronto, pedras foram arremessadas contra veículos da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE).

rapper foi indiciado por sete crimes: tráfico de drogas, associação ao tráfico, resistência, desacato, dano, ameaça e lesão corporal. Com ele, a polícia apreendeu 73 gramas de cocaína.

Oruam tem 25 anos e é filho de Márcio Nepomuceno, o Marcinho VP, apontado pelo Ministério Público como um dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho (CV).

 

 

 

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