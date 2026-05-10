Dua Lipa processa Samsung por uso de imagem para vender televisores e pede mais de R$ 70 milhões

A cantora Dua Lipa está processado a Samsung por suposto uso indevido de sua imagem para vender televisores. Por isso, a britânica está pedindo indenização de 15 milhões de dólares, o equivalente a cerca de R$ 73,7 milhões.

Segundo informações da Variety, o processo alega que a empresa vem utilizando a imagem da artista em embalagens de papelão de televisores desde 2025.

Ao saber do ocorrido, a cantora teria exigido que a Samsung parasse de utilizar sua imagem. Porém, ainda segundo a reportagem, a empresa teria recusado o pedido.

Legenda: O processo alega que a marca lucrou com a imagem, ao dar impressão de que a cantora endossou o produto. Foto: Reprodução.

O documento aponta que o rosto de Dua Lipa tem sido utilizado para uma campanha massiva de marketing sem seu conhecimento e sem que ela tenha controle ou participação. A artista “não permitiu e não teria permitido esse uso”, diz o documento.

Além disso, o processo argumenta que a empresa tem lucrado com a impressão de que ela endossa o produto, sem que isso seja verdade. Também afirma que a cantora detém os direitos autorais da fotografia, que foi tirada nos bastidores do Austin City Limits Festival em 2024.

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Alguns comentários de internautas no X, antigo Twitter, são citados no processo. “Eu nem estava planejando comprar uma TV, mas vi a caixa e resolvi comprar”, escreveu uma pessoa citada.

Segundo a Variety, a Samsung ainda não se manifestou sobre o assunto.