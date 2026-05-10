Netflix anuncia nova série derivada do universo 'La Casa de Papel'

Na noite deste sábado (9) em evento na Espanha, a Netflix anunciou que o universo 'La Casa de Papel' não terminou.

A gigante do streaming revelou que uma nova série derivada de um dos principais sucessos dos últimos anos está a caminho. As informações são do portal F5.

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Em trailer divulgado, o público é apresentado às novidades da produção. Uma das chamadas diz que "a revolução ainda não acabou", enquanto é apresentada para uma máscara de Salvador Dalí, um dos ícones da série original, na cor dourada.

Veja o trailer:

A peça publicitária é concluída com "o que vem por aí já começou". Vale lembrar que, na próxima sexta-feira (15), a 2ª temporada de Berlim, agora denominada Berlim e a Dama com Arminho, chega à Netflix, focada no personagem Berlim (Pedro Alonso).

A história de "La Casa de Papel" reúne oito ladrões com nomes de grandes cidades do planeta. Eles se trancam com reféns dentro da Casa da Moeda da Espanha, enquanto negociam com as autoridades o sucesso — ou não — da empreitada.