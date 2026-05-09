Artistas vão apresentar versões sertanejas de clássicos do rock nacional na 'Dupla do Brasil'

O episódio desta semana da competição "Dupla do Brasil", exibida durante o programa Caldeirão com Mion, na TV Globo, promete grandes emoções no primeiro mata-mata da disputa musical.

Neste sábado (9), as seis duplas formadas no último programa vão se apresentar com suas versões sertanejas de canções clássicas do rock nacional.

O repertório terá músicas que vão desde Pitty a Ultraje a Rigor. As duplas Priscila e Luana, Rony e Brunno, Peddro Henrique e Luciano, Bruno e Zevedo, Ashley e Paixão, e Jessika Dionízio e Célia Damião tiveram uma semana para mergulhar nas letras e se entrosar vocalmente.

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As duplas vão subir ao palco da atração para mostrar sintonia e conquistar o júri, formado pelo produtor Eduardo Pepato e os cantores Naiara Azevedo e Luan Pereira.

Neste sábado, o "Caldeirão com Mion" vai ao ar às 16h15, após "O Melhor da Escolinha", na tela da TV Verdes Mares.