Masterchef Brasil anuncia data de estreia da 13ª temporada; veja detalhes

O MasterChef Brasil anunciou, nesta sexta-feira (8), a data de lançamento da 13ª temporada na Band. O talent show retorna à grade da emissora no dia 26 de maio, terça-feira, às 22h30.

Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça integram o time jurados e apresentadores do programa.

Na última temporada, a advogada e cozinheira amadora Daniela Dantas levou a melhor e conquistou o título de campeã. Consagrando a edição e a torcida da maioria dos espectadores do programa, Dani derrotou Felipe Bruzzi na final. O prêmio da vez foi de R$ 500 mil, o maior da história do programa.

Quando começa a nova temporada do MasterChef Brasil?

O MasterChef Brasil 2026 estreia no dia 26 de maio, terça-feira, às 22h30, na Band. Além da transmissão pela emissora, o público também pode acompanhar a atração pelo aplicativo Bandplay e pelo portal Band.com.br.

Após a transmissão dos episódios, o conteúdo fica disponível na íntegra no canal oficial do MasterChef no YouTube no dia seguinte à exibição original na TV.

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Jurados

A nova temporada será comandada por Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça. Com olhar crítico e apurado, eles avaliam o desempenho técnico e a originalidade dos chefs, escolhendo quem avança na disputa culinária.

No final, um prêmio de R$ 500 mil aguarda o vencedor destaque da gastronomia brasileira.