Le Cordon Bleu nega ligação com polêmica do MasterChef

O sétimo episódio do "MasterChef Confeitaria 2025", exibido na terça-feira (21), reacendeu debates sobre possíveis favorecimentos dentro do reality culinário.

A polêmica surgiu após a participante Marina Queiroz, ex-funcionária do Le Cordon Bleu Brasil, escapar da eliminação mesmo após avaliações negativas dos jurados. O resultado provocou questionamentos e gerou intensa discussão nas redes sociais.

Durante a avaliação, Marina protagonizou um bate-boca com a chef Helena Rizzo. Insatisfeita com a decisão, a competidora ironizou: “Não acho justo um bolo todo rachado ganhar porque ‘achei gostoso’. Me poupe”. Helena respondeu de forma direta: “Você não acha, Marina? Bem, a gente achou”. O momento viralizou e dividiu opiniões entre os fãs do programa.

Sem vínculo com a participante

Diante da repercussão, o Le Cordon Bleu Brasil divulgou uma nota oficial para esclarecer que não tem qualquer envolvimento com o reality "MasterChef Confeitaria" nem vínculo profissional atual com Marina Queiroz. Segundo a instituição, a participante trabalhou entre 2021 e 2023 nas áreas acadêmica e de serviços estudantis, sem exercer funções docentes.

“O Le Cordon Bleu Brasil reforça seu compromisso com a formação de excelência, a ética profissional e o respeito aos valores que norteiam o ensino da gastronomia”, afirmou a escola em comunicado publicado nas redes sociais.

Apesar do esclarecimento, parte do público continuou apontando supostos privilégios à participante. O eliminado do episódio, Johnlee, recebeu uma enxurrada de mensagens de apoio e foi exaltado por sua evolução na competição.

A segunda temporada do MasterChef Confeitaria segue em exibição nas noites de terça-feira, na Band, com jurados Helena Rizzo, Jacquin e Diego Lozano.