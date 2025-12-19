Filho de Rob Reiner foi diagnosticado com esquizofrenia, diz site

Nick Reiner, filho de Rob Reiner suspeito de matar os próprios pais, teria sido diagnosticado com esquizofrenia antes do crime, segundo informações publicadas pelo site TMZ. De acordo com a publicação, o jovem apresentava um comportamento considerado preocupante nas semanas que antecederam as mortes.

Fontes ouvidas pelo site afirmaram que Nick era esquizofrênico e que seu estado emocional estava "alarmante" pouco antes do ocorrido. Ainda segundo o TMZ, ele chegou a ser internado em uma clínica especializada em transtornos mentais e abuso de substâncias.

O portal também relata que Nick havia passado recentemente por uma troca de medicamentos, o que teria agravado o quadro clínico. Médicos estariam tentando ajustar a medicação para estabilizá-lo, mas sem sucesso até então.

Nick Reiner foi formalmente acusado de dois crimes de homicídio qualificado. Segundo o promotor Nathan Hochman, as acusações incluem a alegação especial de uso de uma "arma perigosa e mortal", uma faca, conforme informado em entrevista coletiva.

Atualmente, ele está preso no complexo penitenciário Twin Towers Correctional Facility, em Los Angeles, sem direito a fiança e sob observação por risco de suicídio. Caso seja condenado por todas as acusações, Reiner pode pegar prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional ou até a pena de morte. Os promotores ainda avaliam se irão solicitar a pena máxima.

Para a defesa, Nick contratou o advogado criminalista Alan Jackson, conhecido por atuar em casos de grande repercussão. Ex-promotor de Los Angeles, ele já defendeu nomes como Harvey Weinstein, Kevin Spacey e, mais recentemente, Karen Read. Jackson não revelou detalhes sobre sua contratação. "Não posso comentar", disse à imprensa ao chegar ao tribunal.