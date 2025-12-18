Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Médico-legista conclui laudo com causa da morte de Rob Reiner e esposa

Laudo apontou que tipo de objeto foi usado para matar casal.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:14)
Zoeira
Imagem mostra o diretor Rob Reiner, com barba branca e smoking, e sua esposa Michele Singer Reiner, de blusa brilhante, posam para foto em gala.
Legenda: Casal foi encontrado sem vida no quarto da residência que viviam em West Los Angeles, nos Estados Unidos.
Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP.

O cineasta e ator Rob Reiner e a esposa, Michele Singer, foram assassinados com "múltiplos ferimentos causados por objeto perfurocortante", concluiu o médico-legista no laudo do Instituto Médico Legal do Condado de Los Angeles, divulgado nessa quarta-feira (17).  

filho das vítimas, Nick Reiner, está preso desde segunda-feira (15), suspeito de esfaquear e matar os próprios pais. As informações são do portal CNN Brasil.

No laudo, o profissional detalhou que a morte do casal aconteceu no último domingo (14), quando eles foram encontrados sem vida em casa, em West Los Angeles, nos Estados Unidos. 

Os óbitos foram provocados por objetos afiados ou pontiagudos. Na terça-feira (16), o promotor do Condado de Los Angeles detalhou que o jovem teria usado uma arma branca para matar os pais

Briga na véspera do crime e local dos corpos

Uma fonte detalhou ao veículo que Nick Reiner teria sido visto discutindo com o pai em uma festa de fim de ano realizada na noite de sábado (13), na casa de Conan O’Brien, em Los Angeles. A mãe também estaria presente no evento. 

O casal foi encontrado sem vida no quarto principal da residência, conforme detalhou o vice-chefe assistente da Polícia de Los Angeles (LAPD), Dominic Choi, pela filha do casal, Romy Reiner, que passou no endereço para verificar como estavam os pais na tarde daquele domingo. 

Vício em drogas e filme sobre dependência

Segundo veiculado pela revista People, Nick é um dos três filhos do diretor, famoso por filmes como "Harry e Sally: Feitos um para o Outro" e "Questão de Honra".

A vida pessoal do jovem é marcada por polêmicas envolvendo dependência química. Ele foi internado pela primeira vez em uma clínica de reabilitação aos 15 anos.

Até 2016, ele tinha pelo menos 17 internações registradas pelo mesmo motivo. À época, Nick tinha 22 anos e comentou publicamente sobre o problema de saúde em entrevista à People.

A luta contra a dependência química virou tema do filme "Being Charlie", dirigido por Rob Reiner e coescrito por Nick. Na trama, o jovem abordou a própria juventude marcada pelo vício e pelas tentativas de se livrar das drogas.

O filme teve o ator Nick Robinson, conhecido por "Jurassic World", no papel principal, inspirado em Nick Reiner.

