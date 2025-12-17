Nick Reiner é acusado pelo duplo homicídio dos pais e pode pegar pena de morte

Nick Reiner, filho do cineasta Rob Reiner e da fotógrafa Michele Singer, foi formalmente acusado de duplo homicídio após a morte violenta dos pais em Los Angeles. Ele foi preso sem direito a fiança, e agora enfrenta na Justiça duas acusações de homicídio em primeiro grau e pode pegar pena de morte. O caso ocorreu no último domingo (14), e chocou Hollywood, além de mobilizar as autoridades locais. Os corpos foram encontrados pela filha do casal.