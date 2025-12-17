Morre ator estadunidense Blake Mitchell aos 31 anos

O ator de filmes adultos Lane V. Rogers, conhecido como Blake Mitchell, morreu nesta quarta-feira (17), em acidente de moto na Califórnia, Estados Unidos. A informação é do portal TMZ.

O estadunidense tinha 31 anos e possuía um perfil na plataforma OnlyFans. Segundo o portal, ele colidiu com um caminhão baú.

O corpo de bombeiros ainda chegou logo após o acidente ser relatado, mas o ator foi declarado morto no local. Uma investigação sobre o acidente está em andamento.

Nas redes sociais, Blake compartilhava uma rotina com amigos e viagens.

Nos seus stories do Instagram, onde acumulava mais de 400 mil seguidores, o ator publicava fotos do seu cachorro e compartilhava seu gosto por carros.

“Acabei de ler sobre o acidente de moto. Tão triste, eras um rapaz tão amável :( Descansa em paz”, comentou um internauta, na última publicação de Blake.

Outro escreveu: “Descanse em paz, verdadeiramente chocado ao ouvir as notícias. 2025 teve muitas perdas”.