Suspeito de perseguir Isis Valverde é preso no condomínio da atriz, no Rio

Um homem foi preso em flagrante no condomínio onde mora a atriz Isis Valverde, no Joá, Zona Oeste do Rio de Janeiro, após insistir em tentar contato com a atriz.

Segundo a polícia, o gaúcho Cristiano Rodrigues Kellermann já havia protagonizado ao menos três tentativas diretas de aproximação ao longo dos anos.

Nesta semana, ele voltou a procurar a atriz e tentou falar pessoalmente com ela. Diante da situação, as autoridades foram acionadas e localizaram o suspeito, que foi encaminhado à delegacia. Pessoa com deficiência (PCD), Cristiano chegou ao local em uma cadeira de rodas.

As investigações apontam que ele viajou ao Rio de Janeiro para seguir a atriz, hospedando-se em um hotel e utilizando aplicativos de transporte. A polícia também afirma que ele contratou um detetive particular para conseguir informações pessoais da vítima, como endereço e telefone.

Em depoimento, Kellermann admitiu que persegue Isis Valverde há mais de 20 anos. Ele disse ser “apaixonado” e relatou tentativas recorrentes de aproximação em diferentes cidades e estados, inclusive durante compromissos profissionais da atriz. O caso foi registrado como crime de perseguição.

Após a prisão, Isis Valverde se manifestou por meio de nota: “Fui informada sobre a prisão de um homem que vinha me perseguindo há anos. Agradeço o trabalho das autoridades, especialmente da Delegacia Antissequestro (DAS), pela rápida intervenção. Minha prioridade é a segurança da minha família e de todos ao meu redor".