Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Foto posada de Fábio Denardi dentro de restaurante

Verso

Morre chef Fábio Denardi, aos 42 anos, em Fortaleza

Ele faleceu após complicações em uma cirurgia

João Lima Neto 27 de Setembro de 2025
Imagem mostra turma de curso realizado na Casa de Vovó Dedé

Papo Carreira

Casa de Vovó Dedé oferece cursos gratuitos de gastronomia em outubro; veja quais

Iniciativa é voltada à comunidade da Barra do Ceará e bairros vizinhos

Redação 22 de Setembro de 2025
Comemoração do filho caçula de Virgínia e José Felipe.

Zoeira

Quase 3 metros de altura, 200 kg e recheio de leites: veja bolo de aniversário do filho de Virginia

Confeiteiro mobilizou equipe de 15 pessoas e duas semanas de trabalho para criação

Redação 10 de Setembro de 2025
Alunas de curso de gastronomia

Papo Carreira

Prefeitura de Fortaleza abre mais de 7 mil vagas para cursos gratuitos de gastronomia

Inscrições estão abertas. Cursos fazem parte do programa Autonomia Econômica, que integra o Plano Fortaleza Inclusiva

Redação 27 de Agosto de 2025
Na imagem, produção de abacaxi temperado na Avenida Beira-Mar de Fortaleza no quiosque André do Coco

Verso

Doce, salgado ou misto e servido na casca, abacaxi temperado vira sensação na Beira-Mar de Fortaleza

De leite condensado à pimenta do reino, combinações inusitadas fazem da fruta artigo cobiçado na orla da Capital e revela potencial do quitute para atrair novos públicos

Diego Barbosa 13 de Agosto de 2025
Imagem de uma família na Pinacoteca do Ceará para uma matéria sobre confira dicas para onde ir no Dia dos Pais em 2025 sem gastar muito em Fortaleza

Verso

Confira dicas para onde ir no Dia dos Pais em 2025 sem gastar muito em Fortaleza

Lista incluem opções ao ar livre e em ambientes fechados

Beatriz Rabelo 08 de Agosto de 2025
Homem com uma furadeira em cima de uma rapadura gigante

Ceará

Cidade no Ceará faz 'maior rapadura do mundo' e doce é repartido com ajuda de britadeira e picareta

A iguaria de 18,6 toneladas foi reconhecida pela RankBrasil

Luana Severo 31 de Julho de 2025
Curso de bolo

Papo Carreira

Prefeitura abre mais de 7 mil vagas em cursos na área da gastronomia; saiba como participar

A iniciativa integra o Plano Fortaleza Inclusiva, lançado nesta segunda-feira (14)

Redação 15 de Julho de 2025
Foto que contém trânsito na avenida Augusto dos Anjos na madrugada. À direita, ofertas de lanches

Negócios

Polo gastronômico da avenida Augusto dos Anjos ganha vida na madrugada

Luciano Rodrigues 26 de Junho de 2025
Imagem mostra xícara de chocolate quente sobre mesa de madeira, ilustrando receitas para esquentar frio no inverno 2025

Culinária

Esfriou? Confira receitas quentinhas e aconchegantes para o inverno 2025

As temperaturas costumam cair bastante em algumas regiões do País durante a estação, então veja alguns pratos e bebidas reconfortantes que podem aliviar o frio

Carol Melo 20 de Junho de 2025
1 2 3