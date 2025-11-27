Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Rapadura foge do óbvio em sabores como cachaça, pistache e até afrodisíaco

Iguaria ganha novas versões e tem em Pindoretama o epicentro mundial de produção.

Escrito por
Diego Barbosa diego.barbosa@svm.com.br
Verso
Na imagem, uma foto em close-up, com profundidade de campo rasa, mostra vários pedaços de rapadura de cor verde, embalados individualmente em plástico transparente, empilhados sobre uma superfície. Um rótulo parcialmente visível nas embalagens diz
Legenda: Rapadura de kiwi é um dos sabores diferenciados no Engenho Tradição.
Foto: Ismael Soares.

Foi-se o tempo em que comer rapadura se resumia às versões tradicional e com coco. Feito tudo no mundo, nossa delícia também evoluiu. Gama de sabores para além do óbvio deixa a iguaria ainda mais versátil e querida, e comprova o alcance dela entre diferentes públicos. 

Já pensou em experimentar a de cachaça? E a de pimenta? A sensação pistache também chegou aos engenhos, bem como kiwi, cappuccino, blue ice – com gosto de sorvete – e chiclete. Até rapadura afrodisíaca é possível encontrar lojas afora, num misto de amendoim, castanha, pó de guaraná e açaí. E o melhor: tudo com gosto super apurado e irresistível.

O Verso percorreu três engenhos em Pindoretama, Região Metropolitana de Fortalezamunicípio considerado a capital mundial da rapadura – para experimentar cada sabor e acompanhar o passo a passo da feitura de um dos doces mais apreciados de nossa mesa. 

Veja também

teaser image
Verso

Como Pindoretama se tornou a capital mundial da rapadura

teaser image
Verso

Por que a bruaca, receita afetiva cearense, não ocupa destaque nos cardápios?

Comecemos, inclusive, por este ponto: a produção do quitute. De acordo com Izakeline Ribeiro, jornalista e pesquisadora de Gastronomia, a receita tradicional envolve sobretudo o cozimento do caldo de cana fresco

Esse caldo é fervido até concentrar e atingir o ponto de massa – processos tecnicamente conhecidos como redução e caramelização. Em seguida, acontecem retirada da espuma e moldagem. Variações de textura e sabor dependem da qualidade do caldo, controle de temperatura e manejo no tacho.

Na imagem, uma foto com foco em um plano próximo registra o processo de fabricação de rapadura em um engenho. Um líquido espesso e brilhante, de cor caramelo vibrante, escorre de uma grande concha preta, formando um filete curvo e viscoso que cai sobre uma superfície escura. Gotas de calda espirram ao redor. Em segundo plano e desfocado, um homem com um boné vermelho e uma camiseta colorida que diz
Legenda: Receita tradicional da rapadura envolve sobretudo o cozimento do caldo de cana fresco.
Foto: Ismael Soares.

A busca por agregar valor econômico ao produto tradicional, permitindo preços maiores e novos canais de venda – além da tentativa de conectar a iguaria a paladares mais urbanos e jovens, que valorizam inovação e diversidade sensorial – são dinâmicas associadas ao surgimento de novos modos de apresentação e sabores da delícia.

“A adição de frutas, chocolates, cafés, castanhas, cachaça e outros insumos atrai consumidores que talvez não comprassem a rapadura ‘pura’ e transforma o doce em souvenir, presente ou ingrediente criativo na gastronomia contemporânea”, situa a estudiosa. 

Na imagem, uma foto em close-up e com foco raso captura as mãos de um trabalhador moldando a rapadura. As mãos estão pressionando uma porção da massa ainda quente e maleável, de cor caramelo-dourada e textura granulada e pegajosa, dentro de uma forma de madeira rústica, escura e retangular. A massa está espalhada tanto na forma quanto na ferramenta de madeira que está sendo usada para pressioná-la. O fundo da imagem está borrado, mas mostra mais massa de rapadura. A cena documenta uma etapa manual do processo de fabricação do doce.
Legenda: Moldagem é um dos processos de preparação da rapadura.
Foto: Ismael Soares.

Ela reforça ser este um movimento importante, tendo em vista a função dele de ampliar públicos, reforçar a imagem da rapadura como produto cultural vivo e ajudar a manter rendas locais ao transformar tradição em produto competitivo.

Como se prepara rapadura com sabores exóticos

A base do processo é a mesma da rapadura tradicional: preparar o caldo e reduzir até o ponto. Diferenças ocorrem quando se incorpora ingredientes aromáticos ou pedaços que podem ser misturados ao caldo ainda quente, antes de moldar. 

No Engenho O Bari, por exemplo, localizado na CE-040, um dos sabores mais diferenciados é o de manga. Apesar da multiplicidade de frutas incorporadas à rapadura, essa ainda faltava e, segundo Lindenalva Pereira, proprietária do estabelecimento, é exclusividade da casa.

Na imagem, uma foto em close-up, com iluminação focalizada e profundidade de campo rasa, mostra três embalagens plásticas transparentes de rapadura artesanal em pedaços sobre uma mesa de madeira. Cada embalagem contém um sabor diferente: Embalagem superior (Verde): Rapadura com pistache, de cor verde; embalagem esquerda (Marrom Escuro): Rapadura com manga, de cor marrom escura (quase preta); embalagem inferior direita (Vermelha): Rapadura com chiclete, de cor rosa/vermelha intensa. Todas as embalagens têm um rótulo que identifica o produto como
Legenda: Multiplicidade de sabores pode ser encontrada no Engenho O Bari, com destaque para o de manga, ainda exclusivo.
Foto: Ismael Soares.

“Tem também de tamarindo, jaca, coco queimado, batida grande, média e pequena… São vários sabores. Trabalhamos de acordo com o paladar das pessoas, e vendemos tanto na loja quanto para supermercados. A faixa de preço é entre R$ 7 e R$ 22”, calcula. São mais de 25 sabores à disposição tanto de nativos quanto de turistas.

Ao lado da loja do engenho, é possível ver de perto como a rapadura é feita – da colheita da cana e preparo do fogo até a preparação do caldo em grandes caldeirões e a distribuição da massa em tachos. A agilidade e o cuidado em cada etapa impressionam. Conforme a variação de cor da rapadura, nota-se o provável sabor dela – caso das de uva, açaí ou chiclete.

Na imagem, uma foto em close-up, com iluminação quente, mostra uma grande quantidade de rapadura em pedaços embalada para venda, disposta em tigelas rústicas de cerâmica escura sobre uma prateleira ou bancada de madeira escura. Em primeiro plano, uma embalagem plástica transparente repousa sobre uma tigela, repleta de pedaços irregulares e dourados de rapadura. O rótulo da embalagem é claramente visível e diz
Legenda: Para proprietária, segredo para uma boa rapadura está na qualidade da cana de açúcar.
Foto: Ismael Soares.

Em média, são duas mil unidades vendidas diariamente. O segredo para um resultado inconfundível? “Tudo começa na plantação. Uma boa cana, bem cuidada e irrigada, garante uma excelente rapadura. Do começo ao fim da produção, tudo dura entre três e três horas e meia. Para além da rapadura, vendemos outros produtos regionais, como mel, batida, cajuína e doces no geral. Serve para complementar, um vai ajudando o outro”.

Vem aí a rapadura de cerveja?

Disseminada em mais de um engenho, a rapadura de cachaça foi primeiro encontrada por nossa equipe no Engenho Estação Nordestina, também localizado na CE-040, em Pindoretama. O proprietário, Josemir Araújo Holanda, conhecido como Lelé, garante: o doce é feito com cachaça pura mesmo – e quem for dirigir que tome cuidado.

Na imagem, uma foto em close-up, com ângulo inclinado, mostra pilhas de rapadura retangular e embalada individualmente em plástico, sobre uma superfície verde neon. A rapadura tem uma cor caramelo-dourada translúcida e possui um rótulo laranja vibrante. O rótulo de uma das barras é legível e diz
Legenda: Sabor de cachaça é um das sensações do Engenho Estação Nordestina.
Foto: Ismael Soares.

“Quando já está tudo pronto para ir pras forminhas, na gamela, coloca-se o aroma ou até cachaça mesmo, no caso da rapadura desse sabor”, detalha. Por lá, a rapadura mais cara custa R$ 20, e pode ser encontrada em diferentes tamanhos. 

Chocolate com pimenta, blue ice e a novidade Natural Premium – vinda de cana orgânica, cultivada sem produtos químicos – são outras opções de apreciação no paladar. Um dos próximos passos, além de manter a qualidade do negócio, é investir em ainda mais sabores diferenciados, além dos 53 disponíveis. A prerrogativa é de lançar a de cerveja.

Na imagem, uma foto em close-up, com profundidade de campo rasa, exibe várias barras retangulares de rapadura escura empilhadas, todas embaladas individualmente em plástico. Em primeiro plano, uma das barras está inclinada, exibindo claramente o rótulo principal. O rótulo tem uma moldura laranja e um fundo escuro com desenhos de engrenagens (sugerindo
Legenda: A rapadura Natural Premium é feita de cana orgânica, cultivada sem produtos químicos.
Foto: Ismael Soares.

“Mesmo que a nova geração não consuma tanta rapadura, quando eles comem já gostam. Preferem rapadura a um doce industrializado, cheio de produtos químicos. Nossa tradição é exatamente essa, deixar a rapadura como ela é, não transformá-la em um doce”, diz Lelé.

Pioneira na rapadura de frutas

Toda essa criatividade de Pindoretama no modo de encarar a rapadura para além do tradicional nasce com Maria Socorro Pereira Ferreira, a Socorro do Engenho. À frente do Engenho Tradição, ela teve a ideia de criar a rapadura de frutas em 1992, e colocou a proposta em prática tão logo a concebeu.

Na imagem, uma foto com ângulo elevado e profundidade de campo rasa mostra uma exposição de rapaduras retangulares e coloridas, dispostas em fileiras organizadas sobre uma toalha de mesa de tecido rústico. A variedade de cores indica diferentes sabores ou ingredientes. Da esquerda para a direita, as rapaduras estão dispostas da seguinte forma: Fileiras mais ao fundo - Pilhas altas de rapadura de cor caramelo claro/amarelado; fileira do meio:- Uma longa fileira de rapaduras intercaladas em pequenos blocos de cor bege claro, marrom-escuro e roxo intenso. As rapaduras parecem acabadas e prontas para o consumo. O fundo, levemente desfocado, sugere um ambiente de feira ou loja de produtos artesanais.
Legenda: Sabores das rapaduras conseguem ser identificados já pelas cores na etapa final de preparo.
Foto: Ismael Soares.

À época, todos os engenhos da região precisaram assinar a carteira de trabalho de funcionários, o que provocou o fechamento de vários devido à mudança financeira. Socorro, contudo, decidiu continuar e não apenas: inovar. Percebeu que, no processo de feitura do doce, era possível combinar elementos além do coco, da castanha e do modo in natura.

“A primeira que criamos foi de coco e goiaba. Como ficou gostosa, pensamos que ia dar certo também a de maracujá, abacaxi… Hoje temos 83 sabores à disposição do público. Além das mais comuns, tem de cachaça, pimenta, amendoim, tutti-frutti, kiwi, entre outras”, enumera.

A aposta foi tão certeira que fez com que engenhos voltassem a funcionar e, de quebra, também incorporassem a novidade à produção e ao cardápio. Hoje, é difícil você chegar em um deles e não encontrar grande variedade de opções. “Sempre digo: dá pra todo mundo. A concorrência faz a gente crescer”, festeja Socorro, que também concebeu a menor rapadura do mundo, de cinco gramas, comercializada a R$ 1; e rapaduras em formato de coração, por exemplo. 

Na imagem, uma foto em close-up, com iluminação dramática e fundo muito escuro e desfocado, captura a mão estendida de uma pessoa segurando um pequeno pedaço de rapadura. O pedaço de rapadura é de cor caramelo-brilhante, tem uma forma irregular e repousa na palma aberta da mão. O braço e o pulso da pessoa estão visíveis. No antebraço, há uma tatuagem escrita à mão. O fundo escuro é interrompido por alguns pontos de luz circulares e desfocados (bokeh). O foco está totalmente no doce e na mão, destacando a textura e o formato do produto artesanal.
Legenda: Rapadura em formato de coração é uma das inovações do Engenho Tradição.
Foto: Ismael Soares.

Para a pesquisadora Izakeline Ribeiro, outras possibilidades da rapadura envolvem aplicação de recheios, coberturas ou até infusões após o ponto de massa. Ela também prevê que outros sabores de rapadura tendem a crescer no mercado.

“Aqueles que combinam café, castanhas regionais, frutas tropicais desidratadas, chocolate, especiarias e até a promoção de parcerias culinárias, como rapadura com queijos, ou como ingrediente em sobremesas e drinques”.


Serviço

Engenho O Bari
CE-040, Km 40 - s/n - Pindoretama, Ceará. Funcionamento: de segunda a sábado, de 7h às 18h; aos domingos, de 8h às 19h. Mais informações pelas redes sociais do engenho

Engenho Estação Nordestina
CE-040, 1818 - Pindoretama, Ceará. Funcionamento: diariamente, de 6h30 às 19h. Mais informações pelas redes sociais do engenho

Engenho Tradição
CE-040, Km 48, Pindoretama, Ceará. Funcionamento: diariamente, de 6h às 19h30. Visitação mediante agendamento. Mais informações pelas redes sociais do engenho

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Na imagem, uma foto em close-up, com profundidade de campo rasa, mostra vários pedaços de rapadura de cor verde, embalados individualmente em plástico transparente, empilhados sobre uma superfície. Um rótulo parcialmente visível nas embalagens diz
Verso

Rapadura foge do óbvio em sabores como cachaça, pistache e até afrodisíaco

Iguaria ganha novas versões e tem em Pindoretama o epicentro mundial de produção.

Diego Barbosa
Há 41 minutos
Na imagem, pilhas de rapadura em formato de tijolo de cor âmbar dourado estão empilhadas sobre uma toalha vermelha escura. No fundo, fora de foco, uma pessoa vestindo uma camiseta vermelha e amarela e um avental escuro está de pé em uma sala de processamento ou loja.
Verso

Como Pindoretama se tornou a capital mundial da rapadura

Cidade da Região Metropolitana de Fortaleza tem corredor de engenhos e bate recordes.

Diego Barbosa
26 de Novembro de 2025
Estúdio de dublagem da Crunchyroll no México.
Mylena Gadelha

Estúdio de dublagem de animes será aberto para fãs na CCXP; veja detalhes

Espaço estará no stand do Crunchyroll, streaming mundial de animes.

Mylena Gadelha
25 de Novembro de 2025
Tapumes na Praça Dragão do Mar para obras de revitalização.
Verso

Praça no entorno do Dragão do Mar tem nova previsão de entrega para janeiro de 2026

Praça Almirante Saldanha passa por obras desde julho de 2024. Acessos parciais foram liberados em novembro.

Redação
25 de Novembro de 2025
Grupo se apresentará com formação clássica. Na foto, o baixista Duff McKagan, o vocalista Axl Rose e o guitarrista Slash.
Verso

Guns N’ Roses será o primeiro grande show internacional em Fortaleza em quase 10 anos

Capital cearense recebeu diversas apresentações internacionais entre 2010 e 2016, mas ficou fora de megaturnês nos últimos anos.

Ana Beatriz Caldas
25 de Novembro de 2025
Festa em clube noturno com pista de dança cheia, pessoas aproveitando música eletrônica, DJ tocando em mesa com laptop e equipamentos, iluminação baixa e ambiente vibrante.
Verso

Após 1 ano, Fuzuê Club fecha e dá lugar ao retorno do Gandaia Club no entorno do Dragão do Mar

Casa de shows recebeu diversas festas da música eletrônica em Fortaleza.

Redação
24 de Novembro de 2025
Restaurante com decoração criativa, guarda-chuvas coloridos pendurados no teto, plantas suspensas e mesas ocupadas por clientes. Ambiente iluminado e acolhedor.
Verso

Consulado Café, em Fortaleza, é vendido e vai encerrar atividades em dezembro

Estabelecimento funcionou durante sete anos, e era também bistrô e Casa de Chás, na av. Bezerra de Menezes.

Redação
24 de Novembro de 2025
Foto em preto e branco de Jimmy Cliff e Gilberto Gil quando jovens.
Verso

Gilberto Gil presta homenagem a Jimmy Cliff nas redes sociais: 'Obrigado por tanto'

Os dois artistas saíram em turnê juntos pelo Brasil nos anos 1980.

Redação
24 de Novembro de 2025
Formação original de Guns N' Roses banda está confirmada em show na capital cearense.
Verso

Guns N' Roses retorna a Fortaleza em 2026; saiba data

Evento acontece em abril.

João Lima Neto
24 de Novembro de 2025
Pessoas em torno de uma mesa branca, fazendo artesanato com carretéis de linha coloridos e fios, como parte de uma atividade cultural em um equipamento de arte.
Verso

Espaços do Centro oferecem arte na hora do almoço para atrair trabalhadores

De oficinas a espetáculos, equipamentos realizam programações em horário alternativo buscando expandir oferta cultural.

João Gabriel Tréz
24 de Novembro de 2025
Imagem do lendário músico Jimmy Cliff sorrindo e fazendo o sinal de paz com as duas mãos, usando um boné e jaqueta de couro preta.
Verso

Lenda do reggae, Jimmy Cliff morre aos 81 anos

Artista foi um dos principais nomes a popularizar a música jamaicana.

Carol Melo
24 de Novembro de 2025
Artista visual e educadora, Rosana Paulino é um dos principais nomes da arte contemporânea brasileira.
Verso

Rosana Paulino analisa questões raciais nas artes visuais: ‘O Brasil é um país que não se enxerga’

Referência na arte contemporânea, a artista e educadora paulista tem obra exposta na Pinacoteca do Ceará e outras espalhadas pelo mundo.

Ana Beatriz Caldas
23 de Novembro de 2025
Ornella Vanoni era uma mulher idosa de cabelo loiro. Na foto, ela está sorrindo e usa óculos escuros.
Verso

Morre a cantora italiana Ornella Vanoni, aos 91 anos

A artista é conhecida no Brasil por suas parcerias com Vinicius de Moraes.

Redação
22 de Novembro de 2025
Montagem de fotos com os cantores Iza, Gaby Amarantos, Vanessa da Mata e Getúlio Abelha, que se apresentam no Festival Elos.
Verso

Festival Elos terá shows de Iza, Vanessa da Mata e Gaby Amarantos; veja line-up

Além de artistas nacionais, evento em Fortaleza terá nomes do cenário local em diferentes palcos.

Redação
21 de Novembro de 2025
Um adulto e uma criança observam atentamente uma maquete de ferrovia detalhada com casas e paisagens, com foco nas miniaturas e trilhos.
Verso

Museus são opção para crianças nas férias em Fortaleza e Região Metropolitana

Espaços culturais promovem programações voltadas ao público infantil e unem arte, natureza e conhecimento.

João Gabriel Tréz
21 de Novembro de 2025
Imagem de capa do livro Um milhão de ruas para matéria sobre Crônicas urbanas de Fabrício Corsaletti renovam olhares sobre formas de habitar as cidades.
Verso

Crônicas de Fabrício Corsaletti renovam olhares sobre modos de habitar as cidades

Dedicando um olhar às miudezas, a obra "Um milhão de ruas" convoca os leitores a descobrirem a matéria do cotidiano.

Beatriz Rabelo
20 de Novembro de 2025
Uma mesa com toalha xadrez preta e branca está decorada para uma ocasião especial, com um centro de mesa que combina folhagens verdes, pinhas douradas e bolas decorativas douradas. Pequenas fotos pessoais e porta-retratos dourados em formato oval, alguns com a palavra
Ana Karenyna

Decoração de Natal 2025 traz tendência de laços, maxi bolas e xadrez

Veja dicas de como criar uma decoração afetiva para a sua casa.

Ana Karenyna
20 de Novembro de 2025
Pérola de Oyá é baiana de acarajé, produtora cultural e idealizadora do Ajeum de Oyá.
Verso

Baiana de acarajé lidera espaço cultural de resgate do protagonismo negro em Fortaleza

Há mais de uma década, Pérola de Oyá se dedica a fortalecer a cultura afro-brasileira na capital cearense.

Ana Beatriz Caldas
20 de Novembro de 2025
Ciclo Carnavalesco.
Verso

Ciclo Carnavalesco 2026 de Fortaleza terá 48 blocos e apoio de R$ 16 mil para cada

Anuncio foi feito pelo prefeito Evandro e secretária Helena Barbosa.

Bergson Araujo Costa
19 de Novembro de 2025
Na imagem, uma colagem verticalmente dividida em três partes, cada uma com o retrato de uma personalidade negra brasileira, representando o Dia da Consciência Negra; esquerda (Preto e Branco): Retrato de corpo cortado de um homem negro mais velho, usando um terno escuro e um chapéu fedora. Ele está olhando ligeiramente para a frente com uma expressão séria. (Provavelmente é o jurista e abolicionista Luiz Gama ou outro líder histórico); centro (Colorido): Uma mulher negra, sorridente, com cabelo encaracolado preso e adornado com um acessório prateado. Ela usa maquiagem marcante e uma peça de roupa roxa. Um grande relógio de pulso dourado está visível em seu braço direito. (Provavelmente é a cantora e rapper Drik Barbosa); direita (Colorido): Retrato de um jovem homem negro, sorrindo e cantando em um microfone. Ele usa um boné verde e um agasalho branco com um logotipo
Verso

Roteiro para celebrar o Dia da Consciência Negra em Fortaleza

Maior parte da programação é gratuita e acontece nesta quinta-feira (20).

Diego Barbosa
19 de Novembro de 2025