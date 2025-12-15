Que tipo de carne se come no Natal? Veja 3 opções para servir na ceia

Os sinos natalinos batem cada vez mais alto, anunciando a aproximação da data festiva. É o momento do ano em que as vitrines dos supermercados são preenchidas de panetones, as latas de biscoitos viram febre e os açougues trazem os mais variados tipos de carne para o estoque.

Há famílias que optam por assar o pernil, outras o peru e, até mesmo, o chester. Seja qual for a opção, o objetivo é garantir o prato principal da ceia de Natal.

A chef de cozinha Andreza Martins aponta que essas opções “fazem parte da memória afetiva das famílias brasileiras”. São os clássicos da cultura do País e demandam tempo e paciência para o preparo bem-feito.

Com opções tão diversas, é difícil decidir qual carne será a escolhida para o almoço ou jantar natalino de família. Pensando nisso, o Diário do Nordeste separou, junto à Andreza e à também chef de cozinha Maninha Menezes, três opções de carne que são sucesso na ceia de Natal. Confira!

Receitas de carnes natalinas

Bacalhau natalino

Um clássico também durante a Páscoa, o bacalhau consegue ter o charme natalino. Maninha Menezes compartilhou sua receita para o prato. Aprenda a seguir!

Legenda: Para quem prefere frutos do mar, o bacalhau está entre os clássicos natalinos. Foto: Shutterstock/Lecker Studio.

INGREDIENTES

1 quilo de lombo de bacalhau dessalgado

1 e 1/2 xícara de chá de azeite

1/2 xícara de chá de farinha de mandioca torrada

3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

1/2 xícara de chá de nozes trituradas

1/2 xícara de chá de pistache triturado

Sal a gosto

MODO DE PREPARO

Coloque o bacalhau em um refratário e regue com uma xícara de chá de azeite. À parte, misture a farinha de mandioca, o queijo, as nozes e o sal. Coloque essa mistura sobre o lombo do bacalhau e leve ao forno em temperatura baixa até dourar a crosta. Retire do forno, regue com o azeite restante. Depois, basta servir aos convidados!

Peru

Com toda certeza, o peru é a primeira carne pensada quando se fala na ceia de Natal. Maninha de Menezes trouxe os detalhes para o bom preparo desse alimento, acompanhado de um ótimo molho e batata-doce.

Legenda: O peru faz parte da Ceia de Natal de muitos brasileiros. Foto: Shutterstock/New Africa.

INGREDIENTES

O primeiro da lista é, sem sombra de dúvidas, o peru.

Para o molho:

6 fatias de bacon picado

1 cebola média ralado

1 xícara de chá de vinho branco seco

3 polpas de maracujá

4 colheres de sopa de requeijão

1 colher de sopa de amido de milho

1 lata de creme de leite

Sal a gosto

Para a batata-doce:

5 batatas doces médias descascadas, cortadas em rodelas e cozidas

3 maçãs com casca cortadas em fatias

2 colheres de sopa de azeite

3 colheres de sopa de mandioca

1/2 xícara de chá de açúcar mascavo

Sal e pimenta-do-reino a gosto

MODO DE PREPARO

Primeiro, prepare o peru conforme as instruções da embalagem.

Prepare o molho:

Frite o bacon em sua própria gordura e junte à cebola. Acrescente o vinho, a polpa de maracujá e o requeijão, mexendo até dissolver por completo. Dissolva o amido em um pouco de água e adicione ao molho, mexendo rapidamente até engrossar ligeiramente. Desligue o fogo, misture o creme de leite e prove o sal.

Prepare a batata-doce:

Aqueça o azeite junto à manteiga. Adicione as batatas, as maçãs, o açúcar mascavo e meia xícara de chá de água. Cozinhe em fogo médio com a panela tampada, mexendo de vez em quando, até caramelizar. Tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva acompanhando o peru fatiado, regado com o molho de maracujá. Deguste!

Pernil suíno

O pernil está, sem dúvidas, entre os populares pratos natalinos. Assado e bem temperado, a receita de Andreza Martins dá água na boca. O prato serve entre quatro a seis pessoas. Confira!

Legenda: O pernil pode ser acompanhado de farofa de castanhas e arroz natalino com passas e amêndoas. Foto: Shutterstock/Mark Beevers.

INGREDIENTES

1 pernil suíno pequeno – de 2,5 a 3 quilos

Suco de 3 laranjas

6 dentes de alho esmagados

1 cebola grande picada

2 colheres de sopa de sal

1 colher de sopa de páprica doce

1 colher de chá de cominho

1 colher de chá de pimenta-do-reino

1 colher de sopa de mostarda

1 colher de sopa de mel ou açúcar mascavo

2 folhas de louro

1 xícara de chá de vinho branco seco

Azeite

Ramos de alecrim e tomilho (opcional, mas adicionam muito aroma)

MODO DE PREPARO

Prepare o pernil:

Seque bem a peça. Faça cortes superficiais, em losangos, na gordura, para que o tempero penetre melhor. Em uma tigela, misture: suco de laranja, limão, alho, cebola, sal, páprica, cominho, pimenta, mostarda, mel, louro, vinho e um fio de azeite. Esfregue essa marinada por todo o pernil, massageando bem para temperar. Coloque em um saco ou travessa funda, cubra e deixe marinando por 12 horas na geladeira. O tempo mínimo é de quatro horas. Depois, pré-aqueça o forno a 190 °C, coloque o pernil com a marinada numa assadeira, cubra com papel-alumínio e asse por 2h30. Retire o papel, aumente para 230 °C e asse por mais 40 min, regando a cada 10 ou 15 min com o caldo da assadeira, até dourar e criar brilho.

Para finalização:

Se quiser uma crosta mais caramelizada, pincele mel e mostarda nos últimos 10 minutos. Ajuste o sal do molho da assadeira, reduza rapidamente na panela e sirva por cima.

A cozinheira sugere guarnições como farofa de castanhas, purê de maçã, banana-da-terra, arroz natalino com passas e amêndoas e salada de folhas com vinagrete de mel e limão como acompanhamentos.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Mariana Lazari.