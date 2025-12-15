Que tipo de carne se come no Natal? Veja 3 opções para servir na ceia
Descubra como preparar os queridinhos da mesa natalina.
Os sinos natalinos batem cada vez mais alto, anunciando a aproximação da data festiva. É o momento do ano em que as vitrines dos supermercados são preenchidas de panetones, as latas de biscoitos viram febre e os açougues trazem os mais variados tipos de carne para o estoque.
Há famílias que optam por assar o pernil, outras o peru e, até mesmo, o chester. Seja qual for a opção, o objetivo é garantir o prato principal da ceia de Natal.
A chef de cozinha Andreza Martins aponta que essas opções “fazem parte da memória afetiva das famílias brasileiras”. São os clássicos da cultura do País e demandam tempo e paciência para o preparo bem-feito.
Com opções tão diversas, é difícil decidir qual carne será a escolhida para o almoço ou jantar natalino de família. Pensando nisso, o Diário do Nordeste separou, junto à Andreza e à também chef de cozinha Maninha Menezes, três opções de carne que são sucesso na ceia de Natal. Confira!
Receitas de carnes natalinas
Bacalhau natalino
Um clássico também durante a Páscoa, o bacalhau consegue ter o charme natalino. Maninha Menezes compartilhou sua receita para o prato. Aprenda a seguir!
INGREDIENTES
- 1 quilo de lombo de bacalhau dessalgado
- 1 e 1/2 xícara de chá de azeite
- 1/2 xícara de chá de farinha de mandioca torrada
- 3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
- 1/2 xícara de chá de nozes trituradas
- 1/2 xícara de chá de pistache triturado
- Sal a gosto
MODO DE PREPARO
- Coloque o bacalhau em um refratário e regue com uma xícara de chá de azeite.
- À parte, misture a farinha de mandioca, o queijo, as nozes e o sal.
- Coloque essa mistura sobre o lombo do bacalhau e leve ao forno em temperatura baixa até dourar a crosta.
- Retire do forno, regue com o azeite restante. Depois, basta servir aos convidados!
Peru
Com toda certeza, o peru é a primeira carne pensada quando se fala na ceia de Natal. Maninha de Menezes trouxe os detalhes para o bom preparo desse alimento, acompanhado de um ótimo molho e batata-doce.
INGREDIENTES
O primeiro da lista é, sem sombra de dúvidas, o peru.
Para o molho:
- 6 fatias de bacon picado
- 1 cebola média ralado
- 1 xícara de chá de vinho branco seco
- 3 polpas de maracujá
- 4 colheres de sopa de requeijão
- 1 colher de sopa de amido de milho
- 1 lata de creme de leite
- Sal a gosto
Para a batata-doce:
- 5 batatas doces médias descascadas, cortadas em rodelas e cozidas
- 3 maçãs com casca cortadas em fatias
- 2 colheres de sopa de azeite
- 3 colheres de sopa de mandioca
- 1/2 xícara de chá de açúcar mascavo
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
MODO DE PREPARO
Primeiro, prepare o peru conforme as instruções da embalagem.
Prepare o molho:
- Frite o bacon em sua própria gordura e junte à cebola.
- Acrescente o vinho, a polpa de maracujá e o requeijão, mexendo até dissolver por completo.
- Dissolva o amido em um pouco de água e adicione ao molho, mexendo rapidamente até engrossar ligeiramente.
- Desligue o fogo, misture o creme de leite e prove o sal.
Prepare a batata-doce:
- Aqueça o azeite junto à manteiga.
- Adicione as batatas, as maçãs, o açúcar mascavo e meia xícara de chá de água.
- Cozinhe em fogo médio com a panela tampada, mexendo de vez em quando, até caramelizar.
- Tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva acompanhando o peru fatiado, regado com o molho de maracujá. Deguste!
Pernil suíno
O pernil está, sem dúvidas, entre os populares pratos natalinos. Assado e bem temperado, a receita de Andreza Martins dá água na boca. O prato serve entre quatro a seis pessoas. Confira!
INGREDIENTES
- 1 pernil suíno pequeno – de 2,5 a 3 quilos
- Suco de 3 laranjas
- 6 dentes de alho esmagados
- 1 cebola grande picada
- 2 colheres de sopa de sal
- 1 colher de sopa de páprica doce
- 1 colher de chá de cominho
- 1 colher de chá de pimenta-do-reino
- 1 colher de sopa de mostarda
- 1 colher de sopa de mel ou açúcar mascavo
- 2 folhas de louro
- 1 xícara de chá de vinho branco seco
- Azeite
- Ramos de alecrim e tomilho (opcional, mas adicionam muito aroma)
MODO DE PREPARO
Prepare o pernil:
- Seque bem a peça.
- Faça cortes superficiais, em losangos, na gordura, para que o tempero penetre melhor.
- Em uma tigela, misture: suco de laranja, limão, alho, cebola, sal, páprica, cominho, pimenta, mostarda, mel, louro, vinho e um fio de azeite.
- Esfregue essa marinada por todo o pernil, massageando bem para temperar.
- Coloque em um saco ou travessa funda, cubra e deixe marinando por 12 horas na geladeira. O tempo mínimo é de quatro horas.
- Depois, pré-aqueça o forno a 190 °C, coloque o pernil com a marinada numa assadeira, cubra com papel-alumínio e asse por 2h30.
- Retire o papel, aumente para 230 °C e asse por mais 40 min, regando a cada 10 ou 15 min com o caldo da assadeira, até dourar e criar brilho.
Para finalização:
- Se quiser uma crosta mais caramelizada, pincele mel e mostarda nos últimos 10 minutos.
- Ajuste o sal do molho da assadeira, reduza rapidamente na panela e sirva por cima.
A cozinheira sugere guarnições como farofa de castanhas, purê de maçã, banana-da-terra, arroz natalino com passas e amêndoas e salada de folhas com vinagrete de mel e limão como acompanhamentos.
*Estagiária sob supervisão da jornalista Mariana Lazari.