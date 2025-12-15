Cinco receitas com panetone para deixar a ceia de Natal mais criativa

Quando o Natal se aproxima, as preparações para o período sempre levam aos planejamentos para uma decoração elaborada e, claro, uma mesa mais farta. O peru natalino, as rabanadas e os panetones preenchem as celebrações e ajudam na celebração da data.

Neste período, inclusive, muita gente resolve se arriscar e colocar em prática os dotes culinários. Receitas salgadas ou doces inspiradas em itens tradicionais são algumas das mais comuns nesse período. Quem nunca provou uma boa rabanada? Mas você já viu rabanada de panetone? Então confere essa lista de algumas sugestões para deixar a ceia de Natal ainda mais criativa!

Rabanada de panetone

Legenda: Panetone pode ser usado em diferentes receitas. Foto: Fabio Balbi/Shutterstock.

Clássica das festas de fim de ano, a rabanada é uma receita que leva poucos ingredientes e pode ser transformada para trazer um ar de novidade para a mesa.

Ingredientes:

100 gramas de manteiga;

1 panetone de 500 gramas;

2 xícaras de chá ou 480 mililitros de leite;

1 xícara de chá ou 240 mililitros de leite condensado;

2 ovos;

Açúcar com canela misturados a gosto.

Modo de fazer:

Coloque 100 gramas de manteiga em uma panela e deixe derreter completamente;

Após o derretimento, abaixe o fogo e retire a espuma que se formar na superfície, descartando-a em seguida;

Reserve a manteiga clarificada;

Corte fatias horizontais de panetone e depois divida-as ao meio, também reservando logo depois;

Misture 2 xícaras de chá de leite, 1 xícara de chá de leite condensado e 2 ovos dentro de uma tigela;

Passe as fatias de panetone na mistura de leite, retire o excesso e frite as rabanadas na manteiga até que estejam douradas

Retire as rabanadas e passe no açúcar misturado com canela a gosto.

Pavê de panetone

Legenda: Panetone pode ser ingrediente incomum no pavê. Foto: Gabriel Gabino/Shutterstock.

O pavê também é uma das sobremesas certas do Natal, muitas vezes levando chocolate e biscoito na composição. Mas é possível substituir o tradicional ingrediente pelo panetone. Confira!

Ingredientes:

1 lata de leite condensado;

500 ml de leite integral;

3 gemas peneiradas;

3 colheres (sopa) de amido de milho;

Gotinhas de essência de baunilha;

1 caixinha de creme de leite sem soro;

1 panetone de 500 g fatiado;

150 ml de leite com açúcar para umedecer.

Modo de fazer:

Comece pelo creme de baunilha

Separe o creme de leite e misture os outros ingredientes em uma panela, levando ao fogo médio, mexendo, até engrossar bem;

Deixe esfriar coberto com filme plástico em contato;

Logo depois, bata o creme frio na batedeira junto do creme de leite e utilize.

Depois siga para a cobertura

Misture as claras com o açúcar e leve ao banho-maria, mexendo sem parar até aquecer bem; não deixe cozinhar;

Bata a mistura na batedeira, obtendo picos firmes, e logo depois adicione o creme de leite, dessa vez batendo só para misturar.

Montando o pavê

Inicie com uma camada de panetone umedecido no leite e vá alternando as camas de creme de baunilha com o panetone;

Por último, despeje a cobertura e leve ao freezer por 1 hora.

Tiramisú de panetone

Legenda: Tiramisú leva café forte e pode ter ingrediente extra. Foto: mnimage/Shutterstock.

Para um tiramisú de panetone, o importante é manter o café presente e usar a iguaria natalina como uma novidade no prato.

Ingredientes:

3 gemas peneiradas;

1 ovo inteiro;

80 gramas de açúcar;

300 gramas de cream cheese em temperatura ambiente;

Meia xícara de chá de creme de leite fresco;

Meio panetone cortado em cubos e tostados no forno;

Meia xícara de café pronto forte misturado com 2 colheres de sopa de licor de café.

Modo de fazer:

Coloque as gemas peneiradas, o ovo e 6 colheres de sopa de açúcar na batedeira e bata por 10 minutos formando um creme fofo;

Transfira o creme para uma tigela, batendo com força ao juntar as 300 gramas de cream cheese;

Em outra tigela, bata meia xícara de chá de creme de leite fresco até ficar em ponto de chantilly. Junte com o creme, misture e reserve;

Corte o panetone em cubos e asse no forno até ficar dourado;

Passe os cubos na meia xícara de chá de café pronto forte;

Monte o tiramisú colocando um pouco do creme no fundo da taça e siga intercalando com panetone e creme;

A decoração pode ser feita com cacau em pó ou até café em pó.

Pudim de panetone

Legenda: Panetone é presença garantida nas mesas de Natal. Foto: Fabio Balbi/Shutterstock.

Esse é incomum, a gente sabe bem, mas o Natal pode ser a ocasião perfeita para experimentar essa novidade.

Ingredientes:

3 xícaras de chá de panetone;

¾ xícara de chá de leite integral;

1 ovo médio;

1/2 xícara de chá de doce de leite cremoso ou 80g de açúcar refinado.

Modo de fazer:

Preaqueça o forno a 150 °C e unte a travessa com a manteiga e o açúcar;

Separe água em uma forma para fazer o banho-maria;

Corte o panetone em fatias e depois faça quadrados;

Coloque os cubos de panetone na travessa e reserve, batendo logo depois os ingredientes do pudim em outra tigela;

Despeje a mistura sobre os cubos de panetone e leve o pudim ao forno em banho-maria, coberto com papel alumínio, por 45 minutos ou até firmar;

No fim, leve o pudim por 2 horas para a geladeira.

Pain perdu de panetone

Legenda: Pain Perdu é sobremesa clássica francesa. Foto: Baloost/Shutterstock.

Ingredientes:

1 fatia de panetone;

½ xícara de leite;

2 colheres de sopa de açúcar;

1 ovo;

1 pitada de canela;

Manteiga para dourar.

Modo de fazer: