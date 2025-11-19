Após Morango do Amor, Panetone do Amor entra no cardápio natalino em Fortaleza

A empreendedora Sabrina Leite, do bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza, que obteve sucesso de vendas com o Morango do Amor, agora terá em seu cardápio natalino o Panetone do Amor. A novidade será lançada a partir do dia 25 de novembro, mas já recebeu encomendas antes mesmo do anúncio.

O diferencial está na calda colocada por cima, que será a mesma usada no morango do amor. No recheio, o panetone terá brigadeiro branco e pedaços cortados de morangos frescos. As encomendas são feitas por meio do Instagram da loja.

São 700 gramas de peso, com 350g de recheio e 350g de massa de panetone. "Assim que eu postei a ideia, já recebi encomendas", comenta Sabrina.

"Acredito que vai ser um sucesso, pois a calda vermelha remete ao amor e ao clima natalino, e fica muito bonito em uma mesa posta e em uma ceia de natal", comenta a confeiteira.

Sucesso do Morango do Amor

O nome do empreendimento de Sabrina é "Morango do Amor", pois foi com esse doce que ela ganhou reconhecimento e sucesso nas encomendas. O retorno foi mais do que ela espera na época, segundo já contou ao Diário do Nordeste em entrevista.

Os morangos ainda são vendidos, e neste Natal, será vendida a Caixa Paixão Natalina, com três morangos, e a Caixa Amor Total Natalina, com oito morangos. Os itens, de acordo com Sabrina, também harmonizam com a mesa da ceia e são ideias para presente.