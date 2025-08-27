Febre do morango do amor perde força e preço da fruta cai 50% na Grande Fortaleza

Assim como seu surgimento ganhou popularidade nas redes sociais, a suposta "morte" do morango do amor também passou a ser amplamente comentada. A brincadeira reflete a queda na demanda pelo produto após o pico de vendas. Consequentemente, o preço da fruta, principal matéria-prima para o doce, despencou 50% na Ceasa de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza.

No mês passado, a caixa de morangos grandes com 1 kg (composta por quatro bandejas) chegou a ser vendida por R$ 100, valor máximo no varejo. Agora, segundo o analista de mercado da Ceasa, Odálio Girão, o mesmo produto está custando, no máximo, R$ 50 e pode ser encontrado até por menos.

Legenda: Nas redes sociais, consumidores fazem brincadeiras sobre o arrefecimento das vendas do produto Foto: Reprodução Instagram

"Estamos com boa oferta de morango no mercado, e o preço está declinando. Temos variação de R$ 25, R$ 30 e até R$ 50, essa última é com aquele morango premium, usado bastante para o morango do amor", lista.

O especialista ainda explica que o Ceará tem uma produção baixa da fruta. "Não chega nem a meia tonelada durante esse período", comenta. Sendo assim, o grande volume de produto comercializado por aqui vem de estados como Minas Gerais (90% da comercialização), São Paulo e Bahia.

"O morango está com boa oferta, o preço tá bom, não está faltando e as pessoas ainda estão buscando. Então, o morango do amor ainda faz parte da nossa expectativa de venda desse morango no mercado", diz Girão.

Doceira há nove anos, Michele Sampaio, de 47 anos, já sentiu a baixa dos valores da caixa de morangos nos últimos dias. Ela conta que, no auge da trend das redes sociais chegou a pagar R$ 80 pelo quilo da fruta, mas atualmente está pagando R$ 40.

Sem loja física, atendendo pelo WhatsApp, Instagram e por plataforma de delivery, Michele lembra que começou a fazer o morango do amor quando a "febre" já estava ocorrendo. "Comecei quase no fim, mas foi muito bom. Hoje, diminuiu a saída, mas continuo vendendo", relata.

A doceira afirma que manterá o produto no seu catálogo, pois acredita que "ele veio para ficar". "Vai ser mais um item na vitrine de doces", ressalta.

No interior, queda da demanda fez doceira parar a produção

O desgaste da trend que popularizou a fruta em julho fez com que o morango do amor comece a sumir dos pedidos e prateleiras. Mariany Barbosa, doceira há 5 anos em Apuiarés, na região do Vale do Curu, afirma ter participado da onda das vendas há semanas, mas que já encerrou a produção por falta de procura.

Ela comenta que, no início da trend, achou que não seria "algo tão visionário". "Não gosto tanto de trabalhar com morangos, pois estragam rápido. Então, eu tinha decidido não vender, mas comecei porque os clientes estavam pedindo muito e a aceitação foi uma loucura", observa.

Legenda: Morangos estão com o preço caindo na Ceasa um mês depois da febre do morango do amor Foto: Ismael Soares

Mariany lembra que teve uma semana em que precisou parar a produção de todos os seus outros produtos por conta da demanda de pedidos. Inclusive, nesse período, precisou contratar mais duas pessoas para a produção, que habitualmente conta com ela e somente mais uma ajudante.

Sobre o preço da fruta, a doceira revela que comprava por bandeja. No início da produção, pagou R$ 15. Depois, por conta da alta demanda, chegou a comprar por R$ 22. "Mas, como aqui encerrou a loucura, então já encontrei de R$ 10."

Ela ainda reforça que, talvez, se fizesse a pronta entrega, ainda estaria vendendo algum morango do amor pontualmente. "Mas, aqui, já passou", comenta Mariany.

Trend virou outros produtos e sustento

Sabrina Moreira Leite, de 22 anos, resolveu empreender com o morango do amor no dia 16 de julho. Desempregada, ela viu na receita da internet uma oportunidade de fazer alguma renda para honrar suas contas a pagar.

Legenda: Sabrina aproveitou a "onda" do morango do amor e já está vairando seus produtos para manter a clientela Foto: Arquivo pessoal

O sucesso foi tanto que, mesmo vendo o esfriamento dos pedidos do morango do amor, ela se reinventou rapidamente, produzindo outros produtos derivados da receita original, além de brownies. Uma coisa a jovem sabe: quer ficar e investir cada vez mais no ramo da doceria.

Agora, além do morango do amor, Sabrina está investindo em doces de potes. O "pote do desejo" tem como base a receita do morango do amor, contendo uma camada de brigadeiro de ninho, morangos, creme de avelã e a casquinha vermelha feita de caramelo crocante.

Além disso, como variação para quem não é tão fã de morango, tem o "pote do encanto", que tem a uva como fruta principal.

A doceira lembra que ainda tem bastante pedido de morango do amor, principalmente porque o seu perfil no Instagram leva o nome do doce. É por lá que ela faz suas vendas de todos os produtos que vem se aventurando a fazer sozinha e planeja crescer.

Sobre o preço da fruta, ela comenta que sempre comprou do mesmo fornecedor e que, no 'boom' do produto na internet, chegou a pagar R$ 60 o quilo do morango grande. Agora, está na pagando R$ 50.

Legenda: Produtos vendidos aqui no Ceará são, majoritariamente, de produção do sudeste do Brasil Foto: Ismael Soares

"O morango que uso não é o maior que tem, que chamam de fondue. Esse aumentaria muito os meus custos. Então, uso o G e os que não vêm tão grandes na caixa. Acabo aproveitando para fazer os doces em que o morango vai picado", explica.

A jovem ressalta que tem valido muito a pena investir e vender o morango do amor. "Ele veio para ficar. Assim como o bombom de morango, aquele doce que tem chocolate em volta e está nas vitrines e cardápios dos lugares, o morango do amor também vai estar", diz.

Para manter o doce sempre fresquinho, Sabrina produz 30 morangos do amor todos os dias e afirma que vende todos no mesmo dia. O valor da unidade é R$ 14,90, mas há combos que deixam o doce mais em conta.

"Se fizesse mais, venderia mais, mas como faço sozinha, preciso dividir o tempo com os outros produtos também", reforça.