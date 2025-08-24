Governo Lula comprará produtos impactados por tarifaço de Trump; veja lista

Os produtos afetados pelo tarifaço de 50% sobre as exportações brasileiras imposto por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, poderão ser comprados de forma direta pelo Governo Federal. Isso inclui os alimentos, cujos destinos agora podem ser a rede escolar de ensino ao nível nacional.

A decisão consta em uma portaria conjunta dos ministérios do Desenvolvimento Agrário (MDA) e da Agricultura e Pecuária (MAPA) publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (22). Nesta segunda-feira (25), as pastas devem detalhar o sistema.

As informações dos jornais Estadão e Metrópoles dão conta de que haja a flexibilização das normais governamentais brasileiras estabelecidas. Isso poderá viabilizar a compra de alimentos como:

Açaí;

Água de coco;

Castanha de caju;

Castanha do Brasil (incluindo castanha-do-pará);

Manga;

Mel;

Pescados;

Uva.

Vai se tratar de uma aquisição excepcional e emergencial, ou seja, pelo menos por enquanto, deve ser uma política que vai vigorar enquanto a sobretaxação estiver vigente. A Medida Provisória (MP) que instituiu o plano de contingência vai permitir a contratação direta com dispensa de licitação.

Serão beneficiados exclusivamente produtores e pessoas jurídicas exportadoras e que foram afetadas pela sobretaxa imposta pelos EUA.

Essas entidades devem apresentar declaração de perda no comércio exterior e pelo menos uma declaração única de exportação para o território estadunidense do produto alvo da compra excepcional a partir de janeiro de 2023.

Veja também Negócios ‘Se depender de nós, tarifaço acaba amanhã’, diz Alckmin Negócios Com tarifaço, Governo do Ceará vai comprar cajuína para usar na alimentação de escolas e hospitais

Medida é similar à implementada no Ceará

Na última quinta-feira (21), o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou uma série de ações a serem executadas pelo Poder Público estadual para reduzir os impactos para as empresas exportadoras cearenses em virtude do tarifaço.

A compra direta pelo Governo do Estado de alimentos das exportadoras foi uma delas. Além disso, o governador anunciou outras três medidas:

Aquisição de crédito de exportação; Redução dos encargos financeiros do Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI); Subvenção econômica para empresas manterem seus negócios com os EUA;

A aquisição dos alimentos será feita no Ceará pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA). Água de coco, castanha de caju, cera de carnaúba, mel e pescados são as cadeias produtivas mais impactadas no Estado, segundo especialistas em agronegócio.