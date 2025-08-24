Governo Lula comprará produtos impactados por tarifaço de Trump; veja lista
Governador do Ceará, Elmano de Freitas já havia anunciado medidas similares no Estado
Os produtos afetados pelo tarifaço de 50% sobre as exportações brasileiras imposto por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, poderão ser comprados de forma direta pelo Governo Federal. Isso inclui os alimentos, cujos destinos agora podem ser a rede escolar de ensino ao nível nacional.
A decisão consta em uma portaria conjunta dos ministérios do Desenvolvimento Agrário (MDA) e da Agricultura e Pecuária (MAPA) publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (22). Nesta segunda-feira (25), as pastas devem detalhar o sistema.
As informações dos jornais Estadão e Metrópoles dão conta de que haja a flexibilização das normais governamentais brasileiras estabelecidas. Isso poderá viabilizar a compra de alimentos como:
- Açaí;
- Água de coco;
- Castanha de caju;
- Castanha do Brasil (incluindo castanha-do-pará);
- Manga;
- Mel;
- Pescados;
- Uva.
Vai se tratar de uma aquisição excepcional e emergencial, ou seja, pelo menos por enquanto, deve ser uma política que vai vigorar enquanto a sobretaxação estiver vigente. A Medida Provisória (MP) que instituiu o plano de contingência vai permitir a contratação direta com dispensa de licitação.
Serão beneficiados exclusivamente produtores e pessoas jurídicas exportadoras e que foram afetadas pela sobretaxa imposta pelos EUA.
Essas entidades devem apresentar declaração de perda no comércio exterior e pelo menos uma declaração única de exportação para o território estadunidense do produto alvo da compra excepcional a partir de janeiro de 2023.
Medida é similar à implementada no Ceará
Na última quinta-feira (21), o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou uma série de ações a serem executadas pelo Poder Público estadual para reduzir os impactos para as empresas exportadoras cearenses em virtude do tarifaço.
A compra direta pelo Governo do Estado de alimentos das exportadoras foi uma delas. Além disso, o governador anunciou outras três medidas:
- Aquisição de crédito de exportação;
- Redução dos encargos financeiros do Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI);
- Subvenção econômica para empresas manterem seus negócios com os EUA;
A aquisição dos alimentos será feita no Ceará pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA). Água de coco, castanha de caju, cera de carnaúba, mel e pescados são as cadeias produtivas mais impactadas no Estado, segundo especialistas em agronegócio.