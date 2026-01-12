Por que esta cidade cearense tem o menor PIB per capita do Estado?

O município de Pires Ferreira, há 249 quilômetros de Fortaleza, se destaca por um indicador negativo: é a cidade com o pior PIB per capita do Ceará.

O índice da cidade é de R$ 9,7 mil, treze vezes menor do que o registrado em São Gonçalo do Amarante, que tem o maior PIB per capita do Ceará, com R$ 127,9 mil.

Com apenas 10 mil habitantes e 244 mil km² de área, Pires Ferreira, está na região de desenvolvimento do Sertão de Sobral. A cidade está entre as trinta com menor população do Estado e tem grande parte de seu território em área não urbanizada.

Veja também Negócios Transnordestina recebe novo aporte de R$ 106,2 milhões para obras da ferrovia Negócios Centro voltou a ser morada? Bairro está entre os que mais se valorizaram em Fortaleza

O baixo PIB per capita indica que os moradores da cidade têm um menor acesso a bens e serviços, explica Daniel Suliano, analista de Políticas Públicas do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece).

“É o que a gente chama de variável aproximada para o bem-estar de uma população. Os países mais desenvolvidos são os países com o maior PIB per capita. É uma boa aproximação, mas não vai medir o grau de satisfação das pessoas com os serviços”, aponta.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Pires Ferreira tem apenas 1.018 pessoas ocupando postos de trabalho formais. Cerca de 60% da população tem rendimento mensal de até meio salário mínimo por pessoa.

Além da baixa renda, a cidade enfrenta problemas na infraestrutura. Apenas 1,24% dos domicílios estão ligados a algum sistema de esgotamento sanitário.

Conforme os dados do IBGE, em 2023, o PIB de Pires Ferreira foi de R$ 103,5 milhões.

VEJA AS CIDADES COM OS PIORES PIBS PER CAPITA DO CEARÁ

Pires Ferreira - R$ 9.767

Miraíma - R$ 9.964

Tejuçuoca - R$ 10.163

Alcântaras - R$ 10.171

Moraújo - R$ 10.427

Granja - R$ 10.523

Morrinhos - R$ 10.547

Tururu - R$ 10.667

Meruoca - R$ 10.995

Ipueiras - R$ 11.055

O PIB per capita é calculado a partir da divisão do valor total do Produto Interno Bruto (PIB) de um país ou região pelo número de habitantes.

Os indicadores municipais foram divulgados em dezembro pelo IBGE e são referentes ao ano de 2023.

MENORES PIB PER CAPITA CONCENTRADOS EM REGIÕES

Além de Pires Ferreira, se destacam negativamente pelo PIB per capita reduzido os municípios de Miraíma, Tejuçuoca e Alcântaras.

As cidades com pior desempenho no indicador estão situadas no Sertão de Sobral, Litoral Leste (também chamado de Vale do Curu) e Litoral Norte.

Veja também Negócios Fortaleza dispara como a cidade mais rica do Nordeste; veja valores Negócios Veja o ranking das 10 cidades mais pobres do Ceará, com base no PIB Negócios Além de Fortaleza, quais cidades têm os maiores PIBs do Ceará? Veja ranking

Já os municípios da Região Metropolitana de Fortaleza, por outro lado, figuram entre as melhores colocações do PIB per capita. Essa é uma realidade comum há outros estados, já que há uma concentração econômica no entorno das capitais, ressalta Daniel Suliano.

As cidades vizinhas ganharam participação no PIB cearense, enquanto Fortaleza perdeu representatividade, mesmo seguindo na liderança.

“Na série histórica que começa em 2002, quando a gente analisa o PIB dos municípios do estado do Ceará, quase 47% da produção se concentrava na capital. 21 anos depois, hoje é 37%. Houve uma desconcentração de 10 pontos percentuais, mas essa desconcentração foi principalmente para alguns municípios da região metropolitana”, aponta.

Com mais investimentos públicos e privados, essas regiões passam a atrair moradores de cidades com menor desenvolvimento.

“Podemos comparar com o caso dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. As pessoas saem do Nordeste para essas regiões, porque tem maiores oportunidades. E isso ocorre aqui também”, comenta o analista do Ipece.