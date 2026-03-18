Conheça o futuro prédio mais alto de Fortaleza

Fortaleza possui 11 superprédios em obra, resultado de um intenso processo de verticalização e luxo. Entre esses grandes edifícios luxuosos está a Mansão Seara, o mais alto de todos, com uma torre única de 172 metros de altura.

Erguido no terreno onde funcionou o Seara Praia Hotel, o empreendimento está previsto para ser entregue em dezembro de 2030. As unidades terão entre 350 m² e 661 m², com preços variando de R$ 9 milhões a R$ 16 milhões.

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O projeto aposta em diferenciais como spa com águas termais, quadra de tênis e vista panorâmica entre o Mucuripe e a Praia de Iracema.

Atualmente, o One Residencial, entregue em 2025, é o mais alto da Cidade, com 170 metros de altura e unidades cujo aluguel pode chegar a R$ 50 mil mensais. Ele foi o primeiro superprédio concluído em Fortaleza.

Ranking dos superprédios por altura

Com base nos dados das construtoras e do Sinduscon-CE, confira a lista dos principais empreendimentos por altura:

Mansão Seara: 172 metros Wave Beira-Mar: 170,85 metros Diagonal by Pininfarina: 170,85 metros One Residencial: 170 metros Ivens Monumental: 165 metros Sky Residencial: 162,42 metros Empreendimento Epic: 161,95 metros Edge: 147 metros Acqualina: 136,91 metros Dona Cotinha: 130,24 metros Altana: 120 metros.

Impactos e o futuro da verticalização

Atualmente, Fortaleza possui 11 superprédios em construção, sendo que cinco deles devem ser entregues ainda em 2026. Segundo especialistas, esse fenômeno é impulsionado pela alta concentração de renda e pela chegada de investidores estrangeiros.

Apesar do aquecimento econômico no setor de serviços, como restaurantes e entretenimento, a verticalização exige cautela.

O coordenador de Engenharia Civil do INBEC, Lucas Moraes, alerta que a concentração de prédios muito altos pode gerar ilhas de calor, sombreamento excessivo e sobrecarga na infraestrutura de saneamento e energia se não houver um planejamento integrado.