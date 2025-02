Seis hotéis dão lugar a superprédios, e Fortaleza perde 2,4 mil leitos; veja lista

Ao longo dos últimos anos, a cidade de Fortaleza perdeu 2,4 mil leitos de hotéis para as construções de alto padrão conhecidas como superprédios. Os dados fazem parte de um levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Ceará (ABIH-CE) feito a pedido do Diário do Nordeste.

Sobretudo na orla de Fortaleza, hotéis tradicionais e dentre os mais requisitados por turistas na Capital entraram em declínio. Muitos deles encerraram as atividades e ficaram sem uso, tendo os empreendimentos adquiridos por outros grupos.

O mais recente deles foi o Seara Praia Hotel, na avenida Beira-Mar. O empreendimento, que funcionou durante mais de 40 anos na orla da Capital, encerrou as atividades na última sexta-feira (31). Um superprédio será construído no lugar.

Esses hotéis ficavam localizados predominantemente na orla de Fortaleza, e os terrenos se tornaram importantes ativos para a especulação imobiliária. Conforme a ABIH-CE, seis empreendimentos hoteleiros foram desativados para darem lugar a construções de moradia de alto padrão.

Com a publicação do instrumento de outorga onerosa, que permite, dentre outras atribuições, a construção de equipamentos com altura acima da permitida para a área, os antigos hotéis deram lugar a altas torres na orla da cidade, frequentemente acima dos 100 metros de altura e para um público mais seleto.

Veja a lista dos hotéis e seus respectivos usos atualmente:

Hotel Esplanada

O primeiro hotel cinco estrelas de Fortaleza foi o primeiro a encerrar as atividades, em 2002. Após um longo período desativado, o empreendimento passou pelas mãos de diversos grupos, mas foi com a Idibra Participações S.A. que o prédio ganhou o destino definitivo: a demolição.

Esse processo foi concluído em 2015 e teve diversas mudanças de projeto ao longo dos anos. Em 2023, após aprovação da Prefeitura de Fortaleza, o Ivens Monumental, empreendimento da Idibra, em parceria com a construtora Diagonal, começou a ser construído. Com mais de 170 metros de altura, será um dos edifícios mais altos da cidade.

Legenda: Ivens Monumental está sendo construído no lugar do icônico Hotel Esplanada Foto: Kid Júnior

Ponta Mar Hotel

Um dos principais endereços hoteleiros da cidade e que, assim como o Esplanada, também ficava localizado na Avenida Beira-Mar, o Ponta Mar encerrou as atividades no início de 2022.

O superprédio que está sendo construído onde anteriormente foi o hotel mantém o mesmo nome do antigo empreendimento: Condomínio Ponta Mar. Como de praxe nas construções do gênero, a expectativa é de unidades residenciais com preços que ultrapassam a casa das dezenas de milhões de reais.

Legenda: Antigo Ponta Mar Hotel dará lugar a superprédio em 2026 na Avenida Beira Mar Foto: Kid Júnior

Samburá e Vela e Mar

Os dois hotéis na avenida Beira-Mar ficavam localizados lado a lado no Mucuripe, já em frente ao tradicional Mercado dos Peixes. Assim como o Ponta Mar, eles foram vendidos, juntos.

No lugar de ambos os hotéis, já demolidos, será construído o superprédio Diagonal by Pininfarina. De acordo com dados do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE), o empreendimento terá 170 metros de altura e deverá ser entregue no ano que vem.

Legenda: Diagonal by Pininfarina Foto: Kid Júnior

Blue Tree Hotel

Único dos seis empreendimentos que não fica propriamente na avenida Beira-Mar, mas sim nas proximidades, o Blue Tree assumiu as operações do antigo Novotel, mas logo após a pandemia, encerrou as atividades.

O hotel foi adquirido pela construtora pernambucana Moura Dubeux, que irá reformar o antigo empreendimento para dar lugar ao Beach Class Iracema. Conforme informações do empreendimento, serão "apartamentos tipo studio e ideais para investimento", como aluguel por temporada.

Legenda: Beach Class Iracema, residencial que será construído no lugar do antigo hotel Blue Tree Foto: Kid Júnior

Seara Praia Hotel

O último da lista a ser descontinuado, o Seara Praia Hotel funcionou por mais de 40 anos na avenida Beira-Mar, praticamente ao lado do Náutico Atlético Cearense, também dará lugar a um superprédio.

Na última sexta-feira, o hotel fechou as portas em anúncio por meio das redes sociais. A negociação envolvendo o prédio e o terreno se desenrolou ao longo de 2024. A tendência é de que o local receba um empreendimento residencial de alto padrão.

Legenda: Seara Praia Hotel, hotel fechado no último dia 31 de janeiro para dar lugar a superprédio Foto: Kid Júnior

O que significa o fechamento de hotéis tradicionais em Fortaleza?

As unidades hoteleiras nas quais a ABIH-CE se refere dizem respeito a 2,2 leitos, assim como a maioria dos órgãos especializados no setor utiliza. Nos dados mais recentes, divulgados em 2023 pela Secretaria de Turismo do Estado do Ceará (Setur), Fortaleza contava com pouco mais de 31 mil leitos de hotel.

Susana Dantas, chefe do Departamento de Turismo, Hospitalidade e Lazer do Instituto Federal do Ceará (IFCE), aponta que o setor hoteleiro da capital cearense "passa por um processo de reconfiguração", principalmente com o encerramento de hotéis renomados na cidade para a construção de empreendimentos de alto padrão.

A demolição de hotéis para dar lugar a empreendimentos de alto padrão indica uma valorização imobiliária que prioriza novos formatos de ocupação, muitas vezes voltados para moradias de luxo e escritórios. Isso pode reduzir a oferta de hospedagem tradicional e afetar o turismo, principalmente aquele que depende de acomodações mais acessíveis". Susana Dantas Chefe do Departamento de Turismo, Hospitalidade e Lazer do IFCE

A especialista também frisa que o movimento crescente de verticalização e especulação imobiliária, sobretudo na orla da capital, pode "comprometer a identidade da cidade como destino turístico", muito em virtude do desenvolvimento acelerado do segmento.

"Diante desse cenário, o setor hoteleiro precisa se reinventar, apostando em novas experiências para atrair visitantes, enquanto o poder público e a sociedade debatem estratégias para garantir um crescimento urbano que contemple tanto o turismo quanto o desenvolvimento econômico sustentável", observa.