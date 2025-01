Seara Praia Hotel encerra atividades em Fortaleza após mais de 40 anos; superprédio vai ocupar terreno

Após mais de 40 anos em atividade, o Seara Praia Hotel, na avenida Beira-Mar, vai encerrar as atividades em Fortaleza nesta sexta-feira (31). A informação foi confirmada por funcionários do empreendimento ao Diário do Nordeste.

O fechamento do hotel já era esperado desde meados de 2024, quando fontes do setor informaram que o empreendimento era um dos seis do setor hoteleiro a fechar as portas em Fortaleza para dar lugar a um superprédio. O Seara confirmou o encerramento das atividades no início da tarde no Instagram.

"É com um misto de sentimentos que anunciamos o encerramento das atividades do Seara Praia Hotel. (…) Expressamos nossa mais profunda gratidão a todos os nossos hóspedes, colaboradores e parceiros comerciais que fizeram parte da nossa marcante jornada ao longo dos 40 anos de funcionamento. Vocês foram fundamentais para que pudéssemos oferecer experiências memoráveis e serviços de excelência", escreveu o perfil do hotel no Instagram.

Assim como demais empreendimentos hoteleiros, tais como o Samburá e o Esplanada, ambos na avenida Beira-Mar, o Seara Praia Hotel será demolido. No lugar dele, será construído um prédio de alto padrão, a exemplo dos superprédios, com mais de 100 metros de altura, projetados ou em construção em Fortaleza.

Em janeiro deste ano, foi inaugurado o primeiro empreendimento do gênero. Trata-se do One Residencial, da construtora Colmeia, com quase 170 metros de altura e construído no bairro Meireles.

