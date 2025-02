Shopping de atacado em Fortaleza capta R$ 32 milhões para construção

O Banco do Nordeste assinou contrato de financiamento no valor de R$ 32,3 milhões para a construção do Shopping Popular Estação Fashion, um empreendimento de atacado que está em obras no Centro de Fortaleza.

O shopping contará com mais de 1.300 lojas e boxes, distribuídos em quatro pavimentos e ocupando área de 32 mil metros quadrados. A projeção é que sejam gerados mais de 7 mil empregos diretos e indiretos.

Legenda: Projeto do Estação Fashion, empreendimento de atacado de moda Foto: Divulgação

O financiamento foi concedido por meio da linha de crédito Proatur, com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).

A expectativa é que o shopping inicie suas operações até o final deste ano. A fase de concretagem deve ser finalizada até maio. Em seguida, inicia-se a etapa de acabamentos, incluindo instalações hidráulicas e elétricas, além dos últimos ajustes estruturais.

Além do espaço comercial, o shopping oferecerá praça de alimentação, hub de serviços, áreas de saúde e beleza, esteiras rolantes e estacionamento para carros e ônibus.