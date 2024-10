Novo shopping de atacado no Centro vende mais de 500 lojas

O shopping atacadista de moda Estação Fashion, que está sendo construído no Centro de Fortaleza, informou que já foram vendidas 550 unidades de boxes e lojas.

Com um investimento de R$ 65 milhões, o empreendimento tem inauguração prevista para o segundo semestre de 2025. A previsão é de geração de 7 mil empregos diretos e indiretos durante as obras de construção e a operação.

O empreendimento terá praça de alimentação, espaço para eventos, hub de serviços variados para lojistas e clientes, espaços de saúde e beleza, esteiras rolantes e fará também vendas online. Além de estacionamento com capacidade para 500 carros e 30 ônibus.

Pesquisa

Uma pesquisa recente com mais de 600 fabricantes que já confirmaram presença no empreendimento revelou o que tem atraídos os lojistas. Para 64% deles, o fator decisivo é a localização do shopping, que fica na Rua 24 de Maio, em uma área de intenso fluxo de pessoas.

Outros pontos mencionados foram as estratégias de vendas do mall (20%) e a facilidade no processo de compra dos boxes (11%)

