Nova farmácia em Fortaleza fará entrega de remédios em até 15 minutos

O acirrado mercado de varejo farmacêutico do Ceará ganhará um novo player em breve. Trata-se da Fast Farma, uma rede focada 100% em delivery com entregas de, no máximo, 15 minutos.

A empresa iniciará as operações em novembro, inicialmente no Bairro Meireles, mas já com planos de expansão para outras áreas da cidade. O Centro de Distribuição (CD) fica na Avenida Padre Antônio Tomás, próximo ao Parque do Cocó.

O modelo operacional será o de 'Dark Pharmacy', semelhante ao que ocorre no segmento de entregas de restaurantes, nas chamadas 'Dark Kitchens'.

"O principal diferencial que estamos trazendo para o mercado farmacêutico é conseguir sanar essa dor dos clientes, que é a demora na entrega dos pedidos, seja em atendimentos por telefone, WhatsApp ou nos próprios sites e aplicativos das farmácias físicas", destaca o fundador e CEO, Jullius Queiróz.

Inteligência artificial

A marca vai utilizar inteligência artificial, automação e geolocalização para antecipar as escolhas dos clientes e preparar os pedidos antes mesmo da confirmação do pagamento.

Com um modelo logístico descentralizado, cada entrega é realizada individualmente por motoqueiros que se dedicam exclusivamente a um pedido, evitando atrasos comuns em entregas compartilhadas por rotas. Os pedidos serão feitos pelo aplicativo próprio da empresa.

Segundo a Fast Farma, assim que o cliente escolher um medicamento no app, mesmo sem ainda ter efetuado o pagamento, a farmácia já inicia a separação do pedido, de modo que, quando o cliente acessar a tela de pagamento, a farmácia já tenha finalizado a separação e a embalagem.

Quando o pagamento for aprovado, o cupom fiscal será emitido e o entregador já estará esperando no Centro de Distribuição para sair com o medicamento.

Mercado de Fortaleza

Segundo o executivo, a escolha por Fortaleza para o pontapé inicial da empresa se dá porque "a cidade é sede dos principais distribuidores das grandes indústrias de medicamentos nacionais, o que facilita o recebimento de mercadorias pelo centro de distribuição e minimiza o risco de falta de produtos".

A empresa entra no mercado após a captação de R$ 2 milhões em uma rodada inicial de investimentos, destinados ao centro de distribuição e ao início da operação. A empresa planeja fazer outras rodadas semelhantes para sustentar suas fases de expansão.

O plano é abrir novos CDs em outras capitais do Nordeste. A empresa pretende firmar parcerias com pequenas farmácias locais que funcionarão como pontos de distribuição para regiões fora do raio de alcance do CD principal.

