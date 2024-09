Com anos de atraso, Hard Rock Hotel Fortaleza muda construtora, mas segue sem data de entrega

Com anos de atraso nas obras e envolto em diversas polêmicas, o projeto do Hard Rock Hotel Fortaleza - empreendimento que, apesar do nome, fica em Lagoinha (Paraipaba), a 1h30 da Capital - contratou nova construtora para dar seguimento à construção.

A escolhida é a WR Engenharia, que possui no currículo obras no Ceará e outros estados do Nordeste, incluindo empreendimentos residenciais e comerciais.

Compradores prejudicados

Caberá à construtora concluir obras que se arrastam por anos, deixando compradores das cotas a ver navios. Vale lembrar que o primeiro cronograma estimava a inauguração do hotel para 2020.

Esta Coluna questionou a WR e a Residence Club, empresa que assumiu a administração do projeto no lugar da VCI, sobre as previsões de entrega do empreendimento, mas as duas não informaram prazos.

Enquanto isso, correm na Justiça diversos processos de consumidores contra o resort, que acumula uma série de problemas ao longo dos anos.

Problemas em série

Em janeiro deste ano, por exemplo, o Hard Rock foi multado em R$ 12 milhões pelo Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon) em decorrência do atraso na entrega dos imóveis.

Em 2021, o Diário do Nordeste trouxe à tona um imbróglio judicial sobre o terreno onde está sendo lentamente erguido o hotel. À época, os antigos donos do imóvel denunciaram um saldo devedor de mais de R$ 60 milhões da VCI.

Paradoxalmente, mesmo sem ter uma data concreta para finalizar o resort de Lagoinha, a companhia já mira novos empreendimentos pelo País. Um desses projetos é em Jericoacoara.

