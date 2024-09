Saiba onde ficará o Centro de Distribuição do Mercado Livre no Ceará

O primeiro Centro de Distribuição (CD) do Mercado Livre no Ceará ficará na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Esta Coluna apurou que o empreendimento será instalado em Itaitinga, cidade que vem concentrando vários projetos logísticos.

O galpão da gigante argentina do comércio eletrônico ficará próximo ao da maior potência global das vendas online, a Amazon, que começou a operar seu CD em 2021, também em Itaitinga.

A previsão é que o CD do Mercado Livre ocupe uma área de 12 mil metros quadrados, portanto, inferior ao da Amazon, que possui 32 mil m². O início das operações é estimado para 2025.

Entregas mais rápidas

Com a implementação do empreendimento logístico no Ceará, o site argentino mira acelerar as entregas para o Nordeste. No total, serão 11 novos CDs no Brasil.

Em mais de 230 cidades do País, há entrega de produtos comprados no mesmo dia. Com os novos empreendimentos, esse número deve saltar em 40%.

