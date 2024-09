Mercado Livre mira entregas em até 48 horas para todo o Ceará

O Mercado Livre está planejando dobrar o número de Centros de Distribuição no Brasil até 2025, ampliando sua rede de CDs dos atuais 10 para 21.

Para o Nordeste, essa expansão logística significará entregas mais rápidas. A previsão é que os consumidores do Ceará passem a receber os produtos em até 24 horas. O mesmo deve ocorrer com Alagoas, Rio Grande do Norte e Paraíba.

Em abril, a empresa informou ao Diário do Nordeste que o Ceará vai ser um dos estados contemplados com novo Centro de Distribuição.

Já em Pernambuco, os clientes de Recife contarão com entregas no mesmo dia da compra, o que será possível com a instalação do novo Centro de Distribuição da varejista argentina.

Entregas no mesmo dia

Em mais de 230 cidades do País, há entrega de produtos comprados no mesmo dia. Com os novos empreendimentos, esse número deve saltar em 40%.

A gigante do e-commerce está colocando em prática seu plano de R$ 23 bilhões para a expansão das operações no Brasil.

