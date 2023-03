A cidade cearense que quer ser a terra dos Centros de Distribuição

Uma cidade da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) está despontando no setor logístico e se transformando num centro estratégico para as entregas que você recebe em casa e para as compras que faz no supermercado, por exemplo.

Com aproximadamente 60 mil habitantes, Itaitinga sempre foi famosa pelos motivos errados. De emblemático, a cidade tinha apenas os presídios — as CPPLs (Casas de Privação Provisória de Liberdade) — pelas quais aquelas cercanias eram lembradas no senso comum.

Mas isso está mudando. Nos próximos anos, é provável que Itaitinga se torne conhecida por uma razão bem mais nobre do que o encarceramento: a logística.

Amazon e cia.

O ponto crucial para a virada de chave ocorreu em 2021, com a chegada da maior empresa de comércio eletrônico do mundo, a Amazon, que instalou em Itaitinga um colossal centro de distribuição (CD) de mercadorias, com 32 mil metros quadrados de área. O empreendimento é apenas o segundo da companhia no Nordeste — o outro fica em Recife — e um dos 11 do Brasil.

Pelo grandioso galpão, que pode ser avistado de longe por quem percorre o Quarto Anel Viário, passam até 90 mil produtos por dia. As encomendas, que incluem os mais variados artigos, de itens de limpeza a geladeiras, chegam a todos os municípios cearenses e viajam ainda para estados do Nordeste e Norte.

Legenda: Centro de Distribuição do Assaí Foto: Kid Júnior/Diário do Nordeste

A algumas dezenas de metros da estrutura, está outro CD de grande porte, pertencente à rede de atacarejo Assaí.

Ambos os armazéns ficam em um condomínio logístico com área bruta locável (ABL) de 94.457 m², munidos de serviços e infraestrutura completa para as empresas instaladas. A localização é privilegiada. Fica a 4 km da BR-116, a 14 km do Aeroporto de Fortaleza, a 24 km do Porto do Mucuripe e 59 km do Porto do Pecém.

"A vinda desses novos negócios mostra que Itaitinga vive um novo momento. É o município da RMF com as melhores condições logísticas para as empresas. Nossa localização é muito favorável", resume Marquinhos Tavares, prefeito da cidade.

Também em Itaitinga, a britânica Diageo, maior fabricante de bebidas quentes do mundo, inaugurou nesta semana um novo centro de distribuição para a cachaça Ypióca, marca cearense adquirida pelo grupo em 2012, além de uma nova e moderna fábrica, três vezes maior que a planta anterior.

A cidade foi escolhida também para o novo centro de distribuição da Rede Uniforça, que congrega várias bandeiras de supermercados.

E há conversas iniciais para atrair outros players poderosos do e-commerce, como Mercado Livre e Magazine Luiza.

A prospecção de novos condomínios logísticos também está nos planos do Município.

Além de impulsionarem a arrecadação de impostos, esses empreendimentos geram centenas de empregos, e a maioria das vagas é preenchida por moradores da região, dinamizando a economia local.

Segundo Tavares, pelo menos um terço dos empregos gerados na indústria da Diageo é ocupado por trabalhadores de Itaitinga.

'Cajamar cearense'

Com a atração de mais empresas do setor logístico, a ideia seria transformar o local em uma espécie de Cajamar do Ceará ou do Nordeste, preservando, obviamente, as devidas proporções. Cajamar é uma cidade da Região Metropolitana de São Paulo que abriga um conglomerado de CDs de grandes empresas nacionais e estrangeiras. O Mercado Livre, por exemplo, possui lá um centro de distribuição de 150 mil metros quadrados.

O boom do comércio eletrônico, registrado após a eclosão da pandemia, levou as varejistas a acelerarem os investimentos em logística, especialmente em 'last mile', ou seja, a etapa final da entrega.

Com o acirramento da concorrência e um nível maior de exigência (e pressa) por parte dos consumidores, o Nordeste vem recebendo maior atenção das empresas, e isso deverá consolidar o Ceará como um hub logístico, potencializando locais estratégicos para o transporte rodoviário de mercadorias, com destaque para as cidades da RMF. Ganha a economia local.

