Por dentro do Centro de Distribuição da Amazon no Ceará

Estratégico para as operações da Amazon no Brasil, o Centro de Distribuição (CD) de mercadorias da gigante do e-commerce mundial, localizado em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza, processa até 90 mil produtos por dia, no pico da demanda.

Esse volume foi registrado na Black Friday do ano passado, o período de máxima efervescência do varejo digital brasileiro.

Infinidade de produtos

Esta Coluna visitou, nesta segunda-feira (6), o grandioso CD, erguido em uma área de 32 mil metros quadrados, em um condomínio logístico, no Quarto Anel Viário. Inaugurado no segundo semestre de 2021 para responder ao crescimento das compras online no Nordeste, o empreendimento impressiona não só pela magnitude, como pela infinidade e diversidade de produtos que abriga.

Afinal, foi-se o tempo que os consumidores online compravam majoritariamente eletrônicos. Hoje, adquire-se de tudo pela internet. Do papel higiênico ao iPhone, passando por bebidas alcoólicas, chocolate e livros. O portfólio da Amazon no Brasil é de 50 milhões de produtos.

Legenda: Centro de Distribuição da Amazon, em Itaitinga Foto: Kid Júnior/Diário do Nordeste

"Atualmente, as pessoas adquirem muitos produtos do dia a dia. Por exemplo, fraldas, detergentes, artigos de limpeza (...) foi uma mudança de comportamento", explica Nilo Daniel, líder da Operação do Centro de Distribuição da Amazon em Itaitinga.

Segundo ele, não há como cravar qual é o produto mais vendido pela companhia. Isso depende da sazonalidade. No Carnaval, por exemplo, destacam-se as bebidas alcoólicas.

A celeridade nas entregas estimula esse perfil de consumo voltado a itens do cotidiano. No Ceará, algumas cidades já contam com entrega em até um dia. A empresa não revela a lista.

Todo o sistema de processamento dos pedidos no CD do Ceará segue o padrão global da Amazon. O que se vê pelos vastos corredores é um frenesi organizado, com funcionários (a maioria jovens e do sexo feminino — 57% do time é composto por mulheres) de um lado para o outro, buscando e deixando volumes.

A mão de obra é local, com trabalhadores provenientes das cidades da RMF. São aproximadamente 400 pessoas, das quais 330 envolvidas diretamente na operação. Nos períodos de maior demanda, como Black Friday e Natal, a empresa contrata reforço temporariamente.

O CD de Itaitinga leva mercadorias para todo o Nordeste. Trata-se de um ecossistema logístico interconectado, com 11 centros espalhados pelo Brasil (incluindo o do Ceará).

Diversidade

O local tem muitas referências à diversidade e à equidade de gênero e exibe até uma enorme bandeira multicolorida com a palavra "respeito".

A companhia, inclusive, promove um programa de mentoria (Ascend: Women in Leadership) voltado para mulheres que desejam se desenvolver em habilidades de liderança.

“Como parte de nossas ações para apoiar e promover experiências inclusivas no ambiente de trabalho, investimos em capacitação das nossas equipes. É gratificante ver como algumas mulheres entram neste programa como mentorandas e voltam como mentoras. Elas compartilham suas histórias, motivam e criam um ciclo positivo", explica Gabriela Delai, líder do programa no Brasil.

