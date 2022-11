Novo Centro de Distribuição da Fedex agiliza entregas no Nordeste

Em expansão no Brasil, a Fedex Express acaba de inaugurar, na cidade de Conde, na Paraíba, um novo Centro de Distribuição (CD), com 7 mil metros quadrados de área. O empreendimento aumenta a capacidade de entregas no Nordeste - incluindo, claro, o Ceará - e deve também acelerá-las.

"Em relação ao tempo de trânsito, nosso prazo de entrega, em geral, foi encurtado recentemente. Com a nova estrutura, poderemos operar ainda melhor com esses novos prazos", projeta Rômulo Maranhão, diretor de Operações da empresa no Nordeste, em entrevista exclusiva para esta Coluna.

Legenda: CD da Fedex na Paraíba Foto: Divulgação

Assim como outros players do mercado, a Fedex tem investido na ampliação da estrutura logística diante da explosão da demanda do e-commerce.

A companhia conta com 100 CDs no Brasil. Três deles ficam no Ceará - em Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral -, onde a Fedex gera 600 empregos. No Estado, a empresa atua com uma clientela que passa por diversos setores, entre os quais destacam-se o farmacêutico, o calçadista e o eletrônico.

"Outro segmento relevante para nós no Ceará é o de PMEs (pequenas e médias empresas). Elas representam 30% do nosso volume no Estado", detalha o executivo.

A filial de Fortaleza, inaugurada há um ano, possui 16 mil m², 95 docas e um sistema chamado de classificador automatizado, que agiliza os processos. Há ainda área refrigerada e uma frota de veículos com refrigeração para produtos farmacêuticos, além de veículos com blindagem elétrica para o transporte de produtos de alto valor agregado.

Em Sobral, a operação é estratégica para o segmento de calçados. Segundo Maranhão, a distribuição dessas mercadorias no tempo certo é fundamental para o sucesso das vendas, pois as lojas precisam receber os produtos adequadamente para acompanhar as ações de marketing do fabricante e atender o consumidor com celeridade.

Investimentos no Ceará

"O Ceará é um estado importante para a nossa operação. Há pouco mais de um ano, inauguramos uma nova unidade em Fortaleza para unir as operações da FedEx e da TNT, transportadora que adquirimos em 2016, e fortalecer nossa atuação no mercado", relembra, acrescentando ainda que a empresa está investindo na aquisição de novos veículos no Estado. Entre caminhões, carretas e vãs, a companhia possui uma frota de 3 mil veículos em todo o País.

Além da nova filial da Paraíba, foi inaugurado também um CD em Serra, no Espírito Santo, o segundo maior da empresa no Brasil (o de Cajamar, em São Paulo, é o primeiro), com 46 mil m².

Mundialmente, a Fedex Corporation atua em mais de 200 países, com receita anual de US$ 95 bilhões. Possui 550 mil funcionários e movimenta 16 milhões de pacotes diaramente. Possui 650 aeronaves em operação.

