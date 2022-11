Saiba quanto você paga de imposto nos produtos da Black Friday 2022

Os produtos mais desejados pelos brasileiros nessa Black Friday poderiam custar bem menos, não fosse a alta carga tributária incidente sobre eles.

Uma parte muito expressiva dos preços dessas mercadorias é constituída pelos impostos. No caso do videogame, por exemplo, sempre muito buscado na Black Friday, a montanha de impostos representa 72% do valor final pago pelo consumidor.

Outro grande item de desejo nesse período é o smartphone, cujos impostos atingem 68% do valor. Veja abaixo a lista de produtos. Os dados são do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).

Carga de impostos de produtos da Black Friday

Playstation (vídeogame): 72,18%

Jogos de videogame: 72,18%

Smartphone importado: 68,76%

Micro-ondas: 59,37%

Tênis importado: 58,59%

Geladeira: 46,21%

Televisão: 44,94%

Tênis nacional: 44%

Fogão: 41,22%

Computador (acima de R$ 3 mil): 33,62%

iPad/Tablet: 37,79%

Roupas: 34,67%

"O produto ganha um valor adicional por conta das taxas, mas é preciso entender que a Black Friday é uma data passageira, apesar de alguns itens terem carga tributária alta e poderem ser naturalmente mais em conta. Neste momento, até mesmo os lojistas precisam ter cuidado com descontos agressivos, pois nestas ofertas, os tributos não sofrem alteração", pontua João Eloi Olenike, presidente executivo do IBPT.

