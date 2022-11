IPVA 2023: Últimos dias para acumular pontos e obter desconto

Contribuintes participantes do programa Sua Nota Tem Valor podem acumular pontos para desconto de até 5% no IPVA 2023 (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) até o dia 30 de novembro.

Conforme a Secretaria da Fazenda (Sefaz-CE), já é possível consultar o extrato de pontos para o benefício pelo site ou App do Sua Nota Tem Valor.

A opção Pontuação IPVA permite visualizar a previsão de desconto e a base de cálculo do veículo.

Para o benefício no imposto sobre veículos serão computados os pontos acumulados a partir de documentos fiscais emitidos entre os meses de dezembro de 2021 até novembro deste ano.

A secretária da Fazenda do Ceará, Fernanda Pacobahyba, lembra que cerca de 58 mil cearenses receberam o desconto no IPVA de 2022 com os pontos do Sua Nota Tem Valor. “Nossa expectativa é alcançar ainda mais proprietários de veículos”, diz

A cada R$ 50 em compras, o participante ganha um ponto. “Vale lembrar que a sistemática de pontos continua a mesma. Cada cidadão pode acumular no máximo 100 pontos por mês, sendo o limite máximo de 10 bilhetes (pontos) recebidos por nota fiscal eletrônica", explica o orientador da Célula de Relacionamento com a Sociedade, Márcio Morais

Aplicativo atualizado

Disponível na Play Store e App Store, o aplicativo do programa foi atualizado com mais funcionalidades. “Os cidadãos encontrarão um aplicativo com o design renovado. A ferramenta traz uma boa navegabilidade e usabilidade, de forma que o participante com menos afinidade tecnológica possa utilizar de forma intuitiva”, afirma Pacobahyba.

O Sua Nota Tem Valor realiza, mensalmente, sorteio de prêmios. No próximo dia 16 de novembro, o programa realizará a 28ª edição. Ao todo, serão sorteados 16 prêmios, sendo um de R$ 25 mil, entre os cidadãos participantes, e 15 de R$ 5 mil, para pessoas e instituições sem fins lucrativos cadastradas no programa.

Também serão beneficiadas as instituições sem fins lucrativos com a premiação pelo rateio, dividida entre as entidades que atingiram o Índice de Engajamento Social de 0,1% dos pontos gerados.

