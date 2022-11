Loja do Big Bompreço em Fortaleza será convertida em Atacadão

Mais uma novidade no agitado mundo das aquisições e vendas dos supermercados. O Big Bompreço do bairro Papicu (Av. Engenheiro Santana Júnior), em Fortaleza, antigo Hiper Bompreço, será convertido em Atacadão, pertencente ao Carrefour.

Embora, oficialmente, as empresas não confirmem, as obras de transição estão em andamento e já há placas indicando a mudança.

Outra unidade, localizada na Av. José Jatahy com Av. Bezerra de Menezes, no bairro Farias Brito, também está em transição. No entanto, não é possível cravar a nova marca que ocupará o empreendimento.

Legenda: Obras de transição estão em curso Foto: Kid Júnior/Diário do Nordeste

Há ainda mais duas lojas Big em Fortaleza a serem transformadas, uma na Avenida Washington Soares, e outra na Av. Luciano Carneiro.

Aquisição

O Carrefour Brasil concluiu a compra do Big Bompreço em junho deste ano, em negócio de R$ 7,5 bilhões, o maior da história do varejo nacional. Contudo, uma decisão do Conselho de Administração e Defesa Econômica (Cade) impôs ao Carrefour a condição de se desfazer de 14 supermercados das bandeiras Big Bompreço e Maxxi.

Essas 14 lojas já foram negociadas. Entre elas, uma em Juazeiro do Norte, na qual está em curso a transição para o Grupo Mateus.

