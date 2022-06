Grupo Mateus constrói 5º supermercado no Ceará e abre mais de 200 empregos

Fundado no Maranhão, o Grupo Mateus está acelerando seu plano de expansão no Ceará. Após inaugurar, na sexta-feira (10), um supermercado em Crateús, a empresa deverá abrir mais uma unidade no Estado nas próximas semanas.

A gigante do varejo de alimentos no Norte e Nordeste conclui, ainda neste mês, a construção de um novo supermercado em Quixeramobim, robustecendo a presença da marca no interior do Ceará. Com a próxima loja, chegará a cinco o número de empreendimentos da companhia em território cearense.

A geração de empregos para a unidade de Quixeramobim abrange 209 vagas diretas, além de outras 700 indiretas — criadas ao longo das obras.

Na loja de Crateús, aberta na semana passada, foram outros 216 postos de trabalho. Somando-se as duas operações, tem-se 427 novos empregos.

Com capital aberto na Bolsa, o Grupo não revela os valores dos investimentos.

Em quais cidades a empresa está

Sobral (Atacarejo)

Tianguá (Atacarejo)

Itapipoca (Atacarejo)

Crateús (Supermercado)

Quixeramobim (Supermercado em construção)

Em Sobral, Tianguá e Itapipoca, os estabelecimentos são da marca Mix, braço de atacarejo da companhia.

Nacionalmente, são 220 lojas, sendo 69 de varejo, 49 de atacarejo e 102 de eletro.

A maioria delas (125) está no Maranhão; 75 ficam no Pará, 13 no Piauí, 4 no Ceará, duas na Bahia, uma em Pernambuco e uma em Sergipe.

O CEO e fundador da empresa, Ilson Mateus, figura como um dos quatro nordestinos na lista da Forbes de fortunas superiores a US$ 1 bilhão, com patrimônio calculado em US$ 1,4 bilhão. Os demais empresários são os cearenses acionistas da Hapvida.