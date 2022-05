Pão de Açúcar fecha duas unidades em Fortaleza

O Pão de Açúcar encerrou as atividades de dois supermercados em Fortaleza nos últimos dias.

As unidades fechadas são as seguintes:

Avenida Antônio Sales (nº 2477), esquina com Av. Desembargador Moreira;

Avenida Washington Soares, nº 4040 (Shopping Molina)

Acionada por esta Coluna, a empresa respondeu que os fechamentos foram definidos "após estudos de viabilidade econômica".

"Os colaboradores serão redirecionados para outras operações na região", informou, em nota. A Coluna questionou ainda se esses encerramentos têm relação com o fim do formato de hipermercado Extra, mas não obteve resposta.

Foto: Kid Júnior

Lojas Extra

Em abril, o Grupo Pão de Açúcar confirmou que as lojas Extra do Shopping Iguatemi e da Avenida Aguanambi serão transformadas em Pão de Açúcar. As unidades deverão ser totalmente redesenhadas e reabertas com a nova bandeira "nos próximos meses".

Já as outras três lojas da marca Extra serão convertidas em Assaí:

Extra Parangaba

Extra Montese

Extra Mister Hull

A descontinuidade do formato Extra foi anunciada oficialmente em outubro do ano passado. De 103 pontos no Brasil, 70 foram vendidos para o Assaí.