Saiba quais lojas Extra em Fortaleza serão convertidas em Pão de Açúcar

Após o anúncio oficial de que três lojas da marca Extra serão transformadas em Assaí, o Grupo Pão de Açúcar (GPA) confirmou que as duas unidades restantes serão convertidas em Pão de Açúcar. São as seguintes:

Extra Shopping Iguatemi

Extra Avenida Aguanambi

"O GPA informa que as lojas do Shopping Iguatemi e na Avenida Aguanambi, em Fortaleza, serão unidades do Pão de Açúcar e deverão reabrir sob a nova bandeira nos próximos meses. Enquanto isso, as lojas continuam funcionando para atender aos clientes durante a remodelação", informou a empresa.

De acordo com o GPA, as lojas serão totalmente redesenhadas.

Os demais hipermercados Extra da capital cearense se tornarão unidades do Assaí, no formato de atacarejo. São eles:

Extra Parangaba

Extra Montese

Extra Mister Hull

Conforme comunicado em outubro de 2021, o formato de hipermercado do Extra será descontinuado no Brasil. Das 103 lojas da rede, 70 pontos comerciais foram vendidos ao Assaí, e as demais 33 unidades serão convertidas em outros formatos do GPA ou fechados.