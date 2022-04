Veja quais lojas Extra vão virar Assaí no Ceará; mudança deve gerar até 1,2 mil empregos

O Assaí Atacadista oficializou a conversão de três lojas Extra no Ceará. A empresa adquiriu 70% das lojas da marca pertencente ao Grupo Pão de Açúcar (GPA) no País em outubro do ano passado.

O Assaí vai reformar as unidades, todas localizadas em Fortaleza, para se transformarem em novas lojas do formato de atacarejo.

Confira os endereços:

Extra Parangaba: Av. Senador Távora, 44

Extra Montese: Av. Dos Expedicionários, 4444

Extra Mister Hull: Av. Mister Hull, 4300

No total, serão até 70 lojas Extra Hiper em todo o Brasil e o processo de conversão se dará em dois blocos: o primeiro (com até 40 unidades) em 2022 e as demais em 2023.

A empresa, no entanto, ainda não definiu quais unidades estão inclusas em cada etapa e informou que essa divisão acontecerá nos próximos meses, divulgando as datas de inauguração em seguida.

Empregos

Segundo o Assaí, as unidades da marca geram cerca de 50% a mais de empregos que as lojas Extra. Dessa forma, a operação das novas lojas irá demandar a contratação de 350 profissionais e de outros 70 no processo de reforma, totalizando cerca de 420 vagas diretas e indiretas.

O Assaí também garantiu que os funcionários do Extra, se manifestarem interesse, serão priorizados nos processos seletivos das novas lojas. Ainda não há data para a contratação iniciar.

Entenda a transação

Em outubro de 2021, o GPA anunciou a transação, envolvendo 71 pontos comerciais e R$ 5,2 bilhões. Além das vendas das lojas, o conglomerado decidiu descontinuar a marca Extra Hiper, transformando as unidades residuais em 14 lojas Pão de Açúcar, outras 14 lojas Mercado Extra e fechando outras quatro.

Segundo apresentação do grupo na época, o GPA possuía 21 pontos comerciais no Ceará, entre lojas Pão de Açúcar, Mercado Extra, Minuto Pão de Açúcar e Compre Bem. Dessas, cinco foram apontadas como unidades Extra Hipermercado.

No cenário indicado para a pós-venda, o Ceará mantém as 16 lojas Pão de Açúcar e demais marcas e continua com dois Extra Hipermercado, que serão convertidos.

