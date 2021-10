Grupo Pão de Açúcar vende lojas do Extra Hiper para a rede de atacado Assaí por R$ 5,2 bilhões

Após ser comprada por R$ 5,2 bilhões pela companhia francesa Casino, a rede de lojas Extra Hiper — pertencente ao Grupo Pão de Açúcar (GPA) — será extinta e receberá agora a bandeira do Assaí. O acordo prevê a conversão de 71 lojas de hipermercado para o modelo atacarejo. As informações são da Reuters.

Conforme fato relevante, a negociação prevê que o Assaí realize o pagamento de R$ 4 bilhões ao GPA entre dezembro deste ano e janeiro de 2024. O restante (R$ 1 bihão) será pago por um fundo imobiliário.

Além da cessão das lojas do Extra Hiper, o negócio inclui, também, imóveis próprios dos hipermercados e os que funcionam em propriedade de terceiros. Assim, os contratos de locação serão transferidos ao Assaí.

Por que o acordo

O GPA enfrenta forte concorrência das redes de atacado, como o Assaí e o Atacadão, do grupo Carrefour Brasil. Em comunicado, o CEO do GPA, Jorge Faiçal, afirmou que a compra "representa uma oportunidade única de intensificar o foco e a aceleração da expansão dos negócios de maior rentabilidade da companhia por meio de segmentos premium e de proximidade".

O CEO do Assaí, Belmiro Gomes, disse que a transação vai garantir a "expansão combinada ao fortalecimento dos resultados através da conversão das lojas em pontos comerciais excepcionais, localizados em regiões adensadas e com baixa sobreposição com a plataforma atual de lojas do Assaí".

