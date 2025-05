Fraude do INSS: presidente alerta que atendimento aos afetados é somente via aplicativo e telefone

Em meio ao escândalo da fraude no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), milhões de aposentados e pensionistas foram lesados e o momento é de alerta para o ressarcimento. Em entrevista à Verdinha FM 92.5 nesta sexta-feira (16), o presidente do INSS, Gilberto Waller, frisou que não há atendimento presencial neste momento para os lesados. A procura por informações do órgão deve ser feita somente via aplicativo e telefone.

Segundo Waller, haverá atendimento presencial "em breve" nas agências, mas esta nova etapa ainda será anunciada pelo INSS.

"Não há atendimento presencial. Para evitar fraude, fila e desconforto, inicialmente a forma de atendimento é pelo aplicativo Meu INSS ou ligação no 135, não há atendimento presencial. [...] Quem não conseguir acessar, faremos o atendimento presencial em breve", indicou.

Mutirão de atendimento

Nessa semana, foram identificadas mais de 9 milhões de pessoas afetadas, e o INSS trabalha em regime de "mutirão" no número 135 para atender os aposentados e pensionistas. "Não vamos deixar ninguém para trás", afirmou Gilberto Waller.

Não há número dos afetados no Ceará ou na região Nordeste, até o momento, mas o presidente afirmou que o instituto segue atento aos afetados.

Waller ressaltou que os segurados afetados já receberão restituição dos valores indevidos na folha de pagamento de maio, que cai em junho, "sem a necessidade que ele faça qualquer movimento ou qualquer coisa", disse.

Como será o ressarcimento?

Ao informar que não autorizou o desconto, o segurado aciona automaticamente uma cobrança à associação responsável, por meio do novo Portal de Desconto de Mensalidades Associativas (PDMA). A associação será notificada e terá 15 dias úteis para:

Comprovar o vínculo com o beneficiário;

Comprovar a restituição direta do valor ao segurado;

Informar se o desconto está vinculado à ação judicial.

Caso a entidade não comprove o vínculo, será obrigada a devolver os valores ao segurado. A restituição será feita por meio de uma Guia de Recolhimento da União (GRU), enviada pelo sistema. Após o pagamento, o INSS repassará o valor corrigido ao segurado na conta cadastrada para recebimento do benefício.

A devolução está prevista para ocorrer entre os dias 26 de maio e 6 de junho.

Como acessar o Meu INSS

Pelo celular:

Acesse a loja de aplicativos do seu dispositivo (iOS ou Android); No campo de busca, digite Meu INSS; Clique em Instalar e aceite os termos de uso; O acesso é feito com a conta gov.br; Autorize o aplicativo a acessar seus dados.

Pelo computador:

Acesse o site meu.inss.gov.br e entre com sua conta gov.br.

Como identificar descontos indevidos

No Meu INSS, acesse a opção “Histórico de créditos dos beneficiários”. Ali, é possível visualizar os contracheques e identificar cobranças suspeitas, que geralmente aparecem com os seguintes nomes:

“Contrib.”;

•AASAP”;

“Mensalidade”;

“Débito”;

“Desconto”, seguidos de números ou códigos.

O valor médio dos descontos é de R$ 40,70, podendo chegar a 1% do teto do Regime Geral da Previdência Social, o que corresponde a R$ 81,57 por mês em 2025.

Como cancelar e solicitar devolução

Para cancelar futuros descontos:

O segurado pode excluir a mensalidade diretamente pelo aplicativo ou site.

Para solicitar a devolução dos valores já descontados:

Entre em contato com a associação responsável por meio do telefone 0800 (se disponível);

Envie um e-mail para: acordo.mensalidade@inss.gov.br.

