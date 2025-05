Exportações de frango do RS estão suspensas para todo o mundo após registro de gripe aviária

As exportações de carnes de frango provenientes do Rio Grande do Sul estão suspensas em todo o mundo, anunciou o Ministério da Agricultura nesta sexta-feira (16). A decisão foi tomada após o registro de um caso de gripe aviária no estado. As informações são do jornal O Globo.

A primeira infecção em uma granja comercial no Brasil foi confirmado na quinta-feira (15). O foco do vírus da influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) foi detectado em um matrizeiro de aves comerciais localizado no município de Montenegro (RS).

Inicialmente, como medida de segurança, o governo brasileiro havia suspendido apenas as exportações gaúchas. Países como Reino Unido, Japão, Emirados Árabes e Arábia Saudita informaram que iriam restringir a compra de carne de frango brasileiro apenas do Rio Grande do Sul.

No entanto, a China e a União Europeia decidiram interromper, por 60 dias, as compras de frango e outros produtos avícolas de todos os estados do Brasil, e não apenas dos provenientes do estado gaúcho.

A Argentina também suspendeu preventivamente a importações de produtos e subprodutos de origem avícola do Brasil. Porém, manteve autorizada a entrada de aves de um dia e ovos férteis, desde que os compartimentos de origem estejam oficialmente reconhecidos como livres da enfermidade pelo Serviço Nacional de Sanidade e Qualidade Agroalimentar (Senasa), conforme a agência Estadão Conteúdo.

"Outros países que já mudaram o protocolo ficam restritos ao estado do Rio Grande do Sul momentaneamente e, depois, somente ao município de Montenegro, que é onde tem o foco, até que volte à normalidade. O processo deve durar entre 28 e 60 dias e aí com eficiência, com transparência, o Brasil deve voltar à normalidade em todo o país", afirmou o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, em entrevista à TV Centro América, afiliada da Globo.

Segundo o titular do Ministério da Agricultura, os 35 animais que estavam presentes na granja infectada foram abatidos, para evitar a disseminação do vírus.

Com a detecção do foco, foram imediatamente acionadas as medidas previstas no Plano Nacional de Contingência, que incluem contenção, erradicação do vírus e garantia da segurança sanitária e alimentar, afirmou a pasta, em nota. As ações visam preservar a capacidade produtiva do setor avícola, um dos pilares da agroindústria brasileira.

