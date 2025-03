Reino Unido confirma primeiro caso de gripe aviária em ovelha

O Reino Unido registrou o primeiro caso conhecido de gripe aviária em ovelhas do mundo. A informação foi confirmada pelo próprio governo britânico. Com isso, há o aumento da lista de mamíferos que foram infectados com a doença.

"O caso foi identificado após vigilância de rotina de animais de criação em um local em Yorkshire, onde a gripe aviária de alta patogenicidade (H5N1) havia sido confirmada em outras aves em cativeiro", anunciou o governo britânico.

Outros mamíferos que já tiveram registro de morte por conta da gripe foram: ursos, gatos, vacas leiteiras, cães, golfinhos, focas e tigres.

Segundo o Departamento de Meio Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais do governo britânico e da Agência de Saúde Animal e Vegetal, a ovelha infectada tinha sinais de mastite e outros sinais clínicos.

"Globalmente, continuamos a ver que os mamíferos podem ser infectados pela gripe aviária. No entanto, as evidências atuais sugerem que os vírus da gripe aviária que estamos vendo circular em todo o mundo não se espalham facilmente para as pessoas, e o risco da gripe aviária para o público em geral permanece muito baixo”, afirmou a Dra. Meera Chand, líder de infecções emergentes da Agência de Segurança Sanitária do Reino Unido.

