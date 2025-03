Israel confirma que líder do Hamas foi morto durante ataque em hospital no sul de Gaza

Após uma ofensiva na Faixa de Gaza, realizada no domingo (23), Israel revelou que um líder do Hamas foi morto durante ataque em hospital no sul de Gaza. Identificado como Ismail Barhoum, ele foi uma das cinco pessoas mortas em ataque ao Hospital Nasser, em Khan Yunis.

Outras várias pessoas ficaram feridas. Na unidade de saúde, Ismail recebia atendimento médico depois de ficar gravemente ferido em um ataque aéreo à sua residência.

"As forças de ocupação atacaram o setor cirúrgico do Hospital Nasser, que abriga muitos doentes e feridos, e ali deflagrou um grande incêndio", afirmou o Ministério da Saúde de Gaza, em comunicado oficial.

Veja também Zoeira Diretor palestino vencedor do Oscar é espancado e detido por militares israelenses Mundo Brasileiro-palestino de 17 anos morre em prisão israelense, e governo pede esclarecimentos

Já o ministro israelense da Defesa, Israel Katz, afirmou ter atingido Ismail no ataque depois do Exército de Israel deflagrar mais uma operação contra os "principais terroristas do Hamas". O ministro afirmou que tentaram conduzir um "processo minucioso (...) para minimizar os danos tanto quanto possível".

O sobrinho de Ismail, Mohamed Barhum, também foi assassinado em ataque de Israel, na última terça-feira (18).

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.