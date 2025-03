Contrabando de ovos é maior que contrabando de drogas em fronteira entre México e EUA

Em escassez nos Estados Unidos, o ovo de galinha tem contrabando maior do que o de drogas na fronteira entre Tijuana, no México, e a cidade de San Diego, na Califórnia. As informações são do G1.

De acordo com as autoridades norte-americanas, as apreensões de ovos contrabandeados na região cresceu 158% este mês na comparação com outubro do ano passado.

Dessa forma, a quantidade de ovos apreendidos superou em dez vezes as apreensões de fentanil, droga que mata milhares de pessoas nos EUA todos os anos e que chega ao país através do México, onde é produzida.

A situação está relacionada a alta nos preços dos ovos nos Estados Unidos em meio à gripe aviária. Quase 123 milhões de aves foram dizimadas devido ao vírus H5N1 em 49 estados dos EUA desde o início dos surtos, em 2022.

As aves estão sendo abatidas numa tentativa de conter o avanço da contaminação e isso tem gerado uma redução na oferta de ovos. Consequentemente, há aumento de preços.