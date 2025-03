Primeira aparição pública do papa Francisco é organizada para este domingo (23)

O papa Francisco deve fazer a sua primeira aparição pública desde que foi internado para tratar uma pneumonia. O planejamento é que isso ocorra neste domingo (23).

O Vaticano anunciou neste sábado (22) que o pontífice planeja aparecer em uma janela do hospital Gemelli, em Roma. Ele está internado no local há mais de um mês e ainda não fez aparições deste formato. A intenção é que Francisco conduza uma bênção aos fiéis.

Aparição só por foto

Antes disso, o papa havia sido visto apenas uma vez, por meio de uma foto divulgada pelo Vaticano. Na imagem, ele aparece de costas, em uma cadeira de rodas, sozinho, rezando em uma capela do hospital.

Legenda: Papa na capela do hospital Gemelli Foto: Sala Stampa della Santa Sede

O que está sendo avaliado?

A nova aparição depende do quadro de saúde do pontífice. Ele foi internado para tratar uma pneumonia, mas seu estado piorou nas semanas seguintes. Os médicos consideravam o quadro complexo, e Francisco precisou usar aparelhos não invasivos para receber oxigênio que ajuda na respiração.

Agora, ele vem melhorando progressivamente nos últimos dias. Na semana passada, o Vaticano informou em nota que o Santo Padre não precisa mais do auxílio respiratório. Porém, nesta sexta-feira (21), o chefe do escritório do doutrinado do Vaticano afirmou que o pontífice precisará "reaprender a falar" por conta do uso prolongado de oxigênio de alto fluxo.