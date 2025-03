Diretor palestino vencedor do Oscar é liberado por Israel após ser sequestrado na Cisjordânia

Hamdan Ballal, cineasta palestino e codiretor de "Sem Chão", que venceu Oscar de melhor documentário, foi liberado da prisão por Israel nesta terça-feira (25), afirmou o jornalista israelense Yuval Abraham.

“Após passar a noite algemado sendo agredido numa base militar, Hamdan Ballal está livre e prestes a voltar para seu lar e sua família”, escreveu o colega, que também codirigiu o filme.

Espancamento e sequestro

Ballal foi sequestrado em sua casa, em Susiya, vilarejo rural na Cisjordânia, na segunda-feira (25). A região, em conjunto com a Faixa de Gaza, compõe o território da Palestina, sendo um dos pontos centrais do conflito com Israel.

Conforme o jornalista, antes de ser sequestrado, Hamdan foi linchado por colonos judeus e depois detido por soldados de Israel. Ele teria sofrido ferimentos na cabeça e no estômago.

A advogada de defesa do cineasta, Leah Tsemel, confirmou a versão. “Ballal foi algemado e vendado a noite toda em uma base do Exército, enquanto dois soldados o espancavam no chão.

Segundo o prefeito de Susiya, o ataque a Ballal começou quando colonos judeus tentarem roubar ovelhas de casas palestinas. A agência de notícias Associated Press afirmou que um grupo de 10 a 20 colonos mascarados usaram pedras e bastões, agredindo violentamente ativistas e moradores.

Ballal, no momento, participava de um encontro pelo fim do jejum diário do Ramadã. “Colonos invadiram casas, atiraram pedras, quebraram janelas e veículos. Várias pessoas ficaram feridas", disse o também ativista palestino Ihab Hassan.

Operação na Cisjordânia

As Forças Armadas de Israel confirmaram a prisão de Ballal, afirmando que ele estava entre os palestinos que arremessavam pedras contra colonos judeus. Desde o início do ano, o exército vem conduzindo uma operação na Cisjordânia, alegando ter como alvo grupos terroristas e extremistas.

"Sem Chão", o documentário vencedor do Oscar, retrata a luta dos moradores de Masafer Yatta na tentativa de que as vilas fossem demolidas pelo Exército israelense, que designou o território como uma zona de treinamento militar de fogo real nos anos 1980, expulsando moradores, majoritariamente árabes beduínos.