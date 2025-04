Turista grava ataque terrorista que matou 26 pessoas na Índia durante passeio de tirolesa; veja

Um turista indiano filmou, sem perceber, o ataque terrorista de terça-feira passada, dia 22, onde militantes armados mataram ao menos 26 pessoas na região montanhosa de Jammu e Caxemira, na Índia.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Rishi Bhatt estava em uma tirolesa no momento do ataque. Descendo sorridente e aproveitando o momento de diversão enquanto filmava, ele percebe pouco mais da metade do trajeto, o ataque que acontecia logo abaixo dele.

Veja o vídeo do momento do ataque

Rishi disse em entrevista à rede ANI News, que era grato ao exército indiano e que os militares chegaram rapidamente ao local. "Peguei a minha esposa e o meu filho e comecei a correr. Vimos pessoas se escondendo em um local que parecia um fosso, então não era fácil avistá-las. Nós nos escondemos lá também”, disse ele.

Legenda: Militares do Exército Indiano fazem guarda após ataque terrorista na Caxemira na terça-feira passada, dia 22. Foto: TAUSEEF MUSTAFA / AFP

"Quando os tiros cessaram, pouco depois de 8 a 10 minutos, começamos a correr em direção ao portão principal. Os tiros então recomeçaram e quatro a cinco pessoas foram baleadas. Cerca de 15 a 16 turistas foram baleados na nossa frente”, afirmou em entrevista. A região montanhosa é muito visitada por turistas.

Ataque em região disputada

Ao todo 26 pessoas foram mortas na região de Caxemira, na Índia, na terça-feira (22), após homens armados abrirem fogo contra turistas que estavam num retiro de verão na região montanhosa de Pahalgam.

Legenda: Índia e Paquistão disputam a região desde a independência do Reino Unido Foto: Reprodução

As autoridades classificam o ataque como o pior contra civis em anos, e nenhum grupo assumiu a autoria do ataque até o momento. A região da Caxemira fica ao norte da Índia e do Paquistão, e é disputada entre os dois países desde a independência da região, que era controlada pelo Reino Unido, em 1947.

Ambos os países reivindicam o território, com cada um deles detendo controle de uma parte. Os militantes responsáveis pelo ataque buscam independência ou uma fusão com o Paquistão, que controla uma parte menor da região e, assim como a Índia, a reivindica integralmente.