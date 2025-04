Conclave para eleger novo papa da Igreja Católica tem baixa de dois cardeais; entenda

Dois cardeais não farão parte do Conclave para definir o novo papa da Igreja Católica. A informação foi confirmada nesta terça-feira (29) pelo Vaticano, que reforçou a participação de 133 dos 135 cardeais aptos, na eleição já marcada para o próximo dia 7 de maio.

Segundo o Vaticano, os dois cardeais em questão foram afastados por motivos de saúde, o que impossibilita a participação deles no processo, conhecido pelas longas horas e até dias de votação.

Ainda nesta terça, foi realizada a sexta Congregação Geral com a presença de 183 cardeais. Destes, 124 são eleitores, que também discutiram sobre as intervenções voltadas à igreja e os desafios para enfrentá-los.

Veja também Mundo Túmulo do papa Francisco é aberto para visitas públicas; veja imagens Mundo Povo Yanomami lamenta morte de papa Francisco: 'grande Xamã que se foi'

Em nota, o Vaticano apontou que entre os temas retratados na reunião surgiram questões como "individualismo, o relativismo, a solidão, a centralidade de Jesus para responder às necessidades do mundo moderno, a necessidade de consolação, a evangelização e a responsabilidade da Igreja pela paz".

Detalhes do Conclave

A Sala de Imprensa do Vaticano pontuou que os detalhes para o Conclave estão sendo fechados, mas adiantou alguns dos próximos passos.

No dia 7 de maio, às 10h, no horário do Vaticano (5h no horário de Brasília), será celebrada, na Basílica de São Pedro, a Missa "pro eligendo Pontifice". O momento terá o comando do decano do Colégio Cardinalício, o cardeal Giovanni Battista Re.

Enquanto isso, nesse mesmo dia à tarde, os cardeais eleitores devem se reunir em oração na Capela Paulina, no Palácio Apostólico Vaticano, seguindo às 16h30, também do horário local (11h30 no horário de Brasília), em procissão até a Capela Sistina, dando início ao Conclave.

O que é o Conclave e como funciona?

O Conclave é a reunião dos cardeais eleitores, que ocorre no mais absoluto sigilo, tradicionalmente na Capela Sistina. No processo, 135 cardeais devem realizar até quatro votações por dia — duas pela manhã e duas à tarde — até que um novo papa seja escolhido.

As cédulas de votação são queimadas após cada sessão, e o resultado da eleição é indicado pela fumaça que sai da chaminé da Capela: branca para a escolha de um novo pontífice e preta para votação inconclusiva. Durante todo o período, os cardeais ficam hospedados na Casa Santa Marta.